Tedesco'dan final öncesi gözdağı: 'Bütün kupaları kazanmak istiyoruz'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'a karşı alınan 2-0'lık galibiyetin ardından konuştu.
2025 Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe rakibi Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek finalde Galatasaray ile eşleşti.
Galibiyetin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco basın toplantısında soruları yanıtladı.
"Bütün kupaları kazanmak istiyoruz. Başkanın, birçok oyuncunun ilk kupası olabilir. Galatasaray finali için en iyisini yapacağız ve sonucu göreceğiz."
"Anthony Musaba ve takımın formu harikaydı. Musaba için kolay değildi, iki gün önce gelip, eski takımına karşı oynadı. Takıma yardımı çok büyüktü. Takım da çok iyiydi. Her söylediğimizi en iyi şekilde uyguladılar."