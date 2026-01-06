Fenerbahçeli yıldız gözyaşlarını tutamadı: Maç sonu duygusal röportaj | VİDEO

Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Anthony Musaba, karşılaşmayı iki asistle tamamlarken maç sonu gözyaşlarına hakim olamadı.
Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu ile John Duran kaydetti. İki golün asistini yeni transfer Anthony Musaba yaptı.
Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Hollandalı kanat oyuncusu gözyaşlarını tutamadı.
"Hislerimi nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Şu an çok duygusalım. Çocukluğumdan beri hayalim. Çünkü Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim ve 2 asistle başladım."