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Spor

Başkan Mehmet Büyükekşi'nin durumu iyi

Türkiye Futbol Federasyonu, başkan Mehmet Büyükekşi'nin durumunun şu anda iyi olduğunu tansiyonun yükseldiği için kontrol amaçlı doktor geldiğini açıkladı.

00:00 - 30/12/2023 Saturday
Güncelleme: 00:18 - 30/12/2023 Saturday
Yeni Şafak
Mehmet Büyükekşi
Mehmet Büyükekşi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi konakladığı otel odasında fenalaştı. Otele ambulans sevk edildiği iddia edildi.


TFF konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
"Başkan Mehmet Büyükekşi'nin durumu şu anda iyi. Tansiyonu yükseldiği için kontrol amaçlı doktor geldi" ifadeleri kullanıldı.





#TFF
#Mehmet Büyükekşi
#Hastane
22 minutes ago
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