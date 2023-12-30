Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi konakladığı otel odasında fenalaştı. Otele ambulans sevk edildiği iddia edildi.
Süper Kupa müsabakası öncesi, Suudi yönetiminin aldığı kararda 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı ve Atatürk tişörtü'ne izin verilmedi. Fenerbahçe ve Galatasaray aldığı kararla birlikte sahaya çıkmadı. Yaşanan olaylar dünya basınında geniş yer buldu.
Beşiktaş Kulübü, Süper Kupa müsabakasının iptalinin ardından yaptığı paylaşımda, "Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe’ye bekleriz" ifadelerini kullandı.
Turkcell Süper Kupa müsabakası öncesi yaşanan olayların ardından Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri aldıkları ortak karar neticesinde Süper Kupa'ya çıkmıyor. Final karşılaşması oynanmayacak. Fenerbahçe ve Galatasaray kafilesi bu sabah İstanbul'da olacak.