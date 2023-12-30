Beşiktaş Kulübü, Süper Kupa müsabakasının iptalinin ardından yaptığı paylaşımda, "Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe’ye bekleriz" ifadelerini kullandı.