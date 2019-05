THY Avrupa ligi’nde Türk derbisi kupa bizim olsun

Basketbol THY Avrupa Ligi’nde Dörtlü Final heyecanı bugün İspanya’da başlayacak. Türk basketbolu bugün başlayacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde iki takımıyla şampiyonluk kovalayacak. Yarı finalde karşılaşacak Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes’ten biri Pazar günü finalde kupayı kaldırmak için parkede olacak. Türkiye’den Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, İspanya’dan Real Madrid ile Rusya’dan CSKA Moskova takımları, 2018-2019 sezonunun en büyüğü olmak için Vitoria-Gasteiz kentinde Fernando Buesa Arena’ya çıkacak. Dörtlü Final’in ilk maçlarında bugün saat 19.00’da Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 22,00’de ise Real Madrid ve CSKA Moskova finale çıkma mücadelesi verecek. Dörtlü Final maçları beIN Sports’tan naklen yayımlanacak. Kazananlar 19 Mayıs’ta finalde, kaybedenler ise üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, kendi tarihlerinde ikinci, Türk basketbol tarihinde ise 10. kupayı almak için parkede olacak. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki Türk derbisi iki takımın antrenörleri için de ayrı bir öneme sahip. Çalıştırdığı tüm takımları Avrupa’nın zirvesine çıkaran Zeljko Obradovic, 9 kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Sırp çalıştırıcı, Fenerbahçe Beko ile 2. kez mutlu sona ulaşması halinde 10 kez ‘şampiyon antrenör’ unvanını elde ederek kırılması zor bir rekora sahip olacak. Anadolu Efes’i çalıştıran Ergin Ataman ise Beşiktaş ile Eurochallenge Cup ve Galatasaray’da da Eurocup, İtalya ekibi Siena ile Saporto Kupası şampiyonlukları yaşadı. Ataman, tek eksik Avrupa kupası olan THY Avrupa Ligi’ni kazanmayı hedefliyor.

‘Takımıma güveniyorum’

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, Dörtlü Final’e lider olarak geldiklerini hatırlatarak, “28 galibiyetle buraya geldik. 29 ve 30. galibiyetlere ihtiyacımız var. Takımıma güveniyorum. Anadolu Efes ikili oyunları çok iyi oynuyor. Biz de Dörtlü Final seviyesinde savunma yapacağız. İkili oyunu çok iyi oynayan 5-6 oyuncuları var. Önce yarı final oynayacağız. Muhteşem bir takıma karşı. Maçtan sonrasını düşüneceğiz.” diye konuştu. Obradovic, sakatlıklarını bulunan Jan Vesely ve Nikola Kalinic ie ilgili de sarı-lacivertlilere müjdeli haber vererek, “Datome ve Lauvergne kesinlikle yok, Kalinic ve Vesely, takımla antrenmanlara başladı” dedi.

‘En iyi olmak istiyoruz’

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, şampiyon olmak için mücadele edeceklerini dile getirdi. Ataman, “Beklenen günler geldi. THY Avrupa Ligi’nin gelmiş geçmiş en iyi antrenörü ve sezonun en iyi takımına karşı oynayacağız. Kendimize güveniyoruz ve yapacağız.” şeklinde konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, “Avrupa’nın en iyisi olmak için mücadele edeceğiz. Pazartesi günü Ibiza’ya gidip orada kutlayacağız” diye konuştu.

F.BAHÇE BEKO’NUN HEDEFİ ZİRVE

Türkiye’ye THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu yaşatan Fenerbahçe Beko, 5 kez yer aldığı Dörtlü Final’de aynı başarıyı 2. kez elde etmeye çalışacak. 1958’den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 13. sezonunu geçiren sarı-lacivertli ekip, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018’in ardından üst üste beşinci kez Dörtlü Final’de yer alacak. Kupayı 2016-2017’de İstanbul’da havaya kaldırarak Avrupa’nın zirvesine çıkan sarı-lacivertliler, bu unvanı tekrar elde etmeye çalışacak.

ANADOLU EFES İLK PEŞİNDE

Anadolu Efes 18 yıl aranın ardından katıldığı dev organizasyonda yılın en büyük sürprizini gerçekleştirmek için ter dökecek. Tarihinde 1999-2000’de FIBA Avrupa Ligi ve 2000-2001’de Suprolig’de Dörtlü Final oynama başarısı gösteren lacivert-beyazlılar, 2001-2002’den itibaren tek isim altında gerçekleştirilen Avrupa Ligi’nde ise ilk kez son 4 takımın arasında yer aldı. Anadolu Efes, FIBA Avrupa Ligi ve Suprolig’de Dörtlü Final’de üçüncü olmuştu. Avrupa Ligi’nin gediklisi olan Anadolu Efes, 1996’da Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etti. Anadolu Efes, 23 yıl sonra bu sefer Avrupa’nın en büyük kupasını kazanmak için parkeye çıkacak.

CSKA MOSKOVA 7 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Basketbol THY Avrupa Ligi’nin en başarılı takımları arasında yer alan Rus ekibi CSKA Moskova, üst üste 8, toplamda da 18. kez Dörtlü Final’de mücadele edecek. 8. kez şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak Rus temsilcisi, Avrupa basketbolunun bir numaralı kupasında 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008 ve 2016’da şampiyonluk ipini göğüsledi. Rus ekibi, son 17 sezonun 16’sında Dörtlü Final’de mücadele etmeye hak kazanarak önemli bir istatistiğe imza attı.

REAL MADRİD UNVAN KORUMA AMACINDA

Real Madrid, Avrupa Ligi organizasyonunda en çok mutlu sona ulaşan takım. Geçen sezon CSKA Moskova’yı, finalde de Fenerbahçe’yi yenen Real Madrid, tarihinin 10. Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı. İspanyol ekibi, 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1973-1974, 1977-1978, 1979-1980, 1994-1995, 2014-2015 ve 2017-2018 sezonlarını şampiyon tamamladı. Real Madrid, 10 şampiyonluğun yanı sıra 8 ikincilik, 3 üçüncülük ve 10 dördüncülük elde etti. Real Madrid, son 9 yılda 7, toplamda ise 10. kez Dörtlü Final’de yer alacak.