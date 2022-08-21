Tisserand El İttifak'a transfer oldu: İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe’nin kadro planlamasında düşünmediği Kongolu stoper Marcel Tisserand, El İttifak'a transfer oldu.
Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki futbolcunun transferi için Suudi Arabistan ekibiyle anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Marcel Tisserand’ın transferi için Suudi Arabistan Ligi’nin Ettifaq FC Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Marcel Tisserand’a bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Tisserand'ın bonservisi 2.75 milyon euro
Arap basını, Fenerbahçe'nin Marcel Tisserand’ın transferinden 2.75 milyon euro bonservis geliri elde edeceğini yazdı.