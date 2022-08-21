Spor Tisserand El İttifaka transfer oldu İşte bonservis bedeli
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Tisserand El İttifak'a transfer oldu: İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand'ın yeni takımı belli oldu. Sarı-lacivertliler tecrübeli futbolcunun transferi konusunda El İttifak ile anlaştı. Fenerbahçe'nin Tisserand'ın bonservisinden elde edeceği gelir de belli oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tisserand hangi takıma transfer oldu?
Tisserand, sarı-lacivertli formayla 54 maça çıktı ve 1 gol 3 asist kaydetti.

Fenerbahçe’nin kadro planlamasında düşünmediği Kongolu stoper Marcel Tisserand, El İttifak'a transfer oldu.

Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki futbolcunun transferi için Suudi Arabistan ekibiyle anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Marcel Tisserand’ın transferi için Suudi Arabistan Ligi’nin Ettifaq FC Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Marcel Tisserand’a bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Tisserand'ın bonservisi 2.75 milyon euro


Arap basını, Fenerbahçe'nin Marcel Tisserand’ın transferinden 2.75 milyon euro bonservis geliri elde edeceğini yazdı.

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Marcel Tisserand (@tisserand32_officiel)'in paylaştığı bir gönderi

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