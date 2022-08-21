Tisserand El İttifak'a transfer oldu: İşte bonservis bedeli Fenerbahçe'de Marcel Tisserand'ın yeni takımı belli oldu. Sarı-lacivertliler tecrübeli futbolcunun transferi konusunda El İttifak ile anlaştı. Fenerbahçe'nin Tisserand'ın bonservisinden elde edeceği gelir de belli oldu.

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