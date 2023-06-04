Torrent'le Pulgar'a 3 milyon euro

Galatasaray Spor Kulübü'ne FIFA'dan art arda kötü haber geldi.





Sarı-kırmızılı kulübün sözleşmesini tek taraflı feshettiği Domenec Torrent ve ekibi, FIFA'da açtığı davayı kazandı. İspanyol çalıştırıcı ve yardımcılarına 2.6 milyon euro tazminat ödemesi yapılacak. Ayrıca 2021-2022 sezonu devre arasında 6 aylığına kiralanan Erick Pulgar da ödenmeyen 450 bin euroluk maaşı için FIFA'ya başvurmuştu. Şilili futbolcu da açılan davayı kazandı.





Galatasaray'ın hem Torrent ve ekibi hem de Pulgar'a olan borçlarını 1 Temmuz tarihine kadar ödemesi gerekiyor. Aksi halde sarı-kırmızılı takıma transfer yasağı getirilecek.





Ayrıca son günlerde gündemde yer alan Omar'ın 2.8 milyon euroluk davasının mart ayında sonuçlandığı ve 30 Mart'a kadar ödeme yapıldığı gelen haberler arasında yer aldı.











