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Spor

Torrent'le Pulgar'a 3 milyon euro

Galatasaray'dan alacakları için FIFA'ya başvuran eski teknik direktör Domenec Torrent ile 2021-22 devre arasında 6 aylığına kiralanan Erick Pulgar davaları kazandı.

Umut Yılmaz
09:43 . 4/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Hem Torrent hem de Pulgar, Galatasaray'da beklentileri karşılayamamıştı.

Hem Torrent hem de Pulgar, Galatasaray'da beklentileri karşılayamamıştı.

Galatasaray Spor Kulübü'ne FIFA'dan art arda kötü haber geldi.


Sarı-kırmızılı kulübün sözleşmesini tek taraflı feshettiği Domenec Torrent ve ekibi, FIFA'da açtığı davayı kazandı. İspanyol çalıştırıcı ve yardımcılarına 2.6 milyon euro tazminat ödemesi yapılacak. Ayrıca 2021-2022 sezonu devre arasında 6 aylığına kiralanan Erick Pulgar da ödenmeyen 450 bin euroluk maaşı için FIFA'ya başvurmuştu. Şilili futbolcu da açılan davayı kazandı.


Galatasaray'ın hem Torrent ve ekibi hem de Pulgar'a olan borçlarını 1 Temmuz tarihine kadar ödemesi gerekiyor. Aksi halde sarı-kırmızılı takıma transfer yasağı getirilecek.


Ayrıca son günlerde gündemde yer alan Omar'ın 2.8 milyon euroluk davasının mart ayında sonuçlandığı ve 30 Mart'a kadar ödeme yapıldığı gelen haberler arasında yer aldı.




#Galatasaray
#Erick Pulgar
#Domenec Torrent
32 dakika önce
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