Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor'da gözler Alanyaspor maçına çevrilmiş durumda. Bordo mavili takım, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Futbolcular, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, ısınmanın ardından dar alanda rondo çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak uçakla Alanya'ya gidecek.
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