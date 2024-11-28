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Trabzonspor Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Haber Merkezi
16:2328/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor'da gözler Alanyaspor maçına çevrilmiş durumda. Bordo mavili takım, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Futbolcular, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, ısınmanın ardından dar alanda rondo çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışmasıyla sona erdi.


Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak uçakla Alanya'ya gidecek.



#Trabzonspor
#Alanyaspor
#Şenol Güneş

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