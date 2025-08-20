Yeni Şafak
Trabzonspor bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı: Oulai'yi resmen açıklandı

17:2020/08/2025, Çarşamba
AA
Christ Ravynel Inao Oulai
Trabzonspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bordo-mavili kulüp, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Bastia'dan 19 yaşındaki Christ Ravynel Inao Oulai'yi renklerine bağladığını açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Bastia'dan 19 yaşındaki Christ Ravynel Inao Oulai ile 5 yıllık anlaşma yaptı.


Trabzonspor'dan KAP'a yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Anlaşmaya göre SC Bastia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 5,5 milyon avro dört taksit halinde ödenecektir. Ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, iş bu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 20'si ödenecektir."



Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya 2025-2026 sezonu için 400 bin avro, 2026-2027 sezonu için 450 bin avro, 2027-2028 sezonu için 500 bin avro, 2028-2029 sezonu için 600 bin avro, 2029-2030 sezonu için 650 bin avro garanti ücret ödeneceği bildirildi.


Öte yandan, menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4'ü oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.​​​​​​​






