Trabzonspor Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

15:1721/09/2025, Pazar
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dün Gaziantep FK maçında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.


Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda çift kale maç yaptı.


Bordo-mavili takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına devam edecek.

#Trabzonspor
#Fatih Karagümrük
#Süper Lig
