Trabzonspor-Fenerbahçe rekabetinde 125. randevu

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 46 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 10 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 93 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 124 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 38 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin toplam 156 golüne, Trabzonspor 134 golle cevap verdi.

Ligde de Fenerbahçe önde

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 93 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 23 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin ligdeki 122 golüne, Trabzonspor 93 golle cevap verdi. Geçen sezon Trabzonspor sahasında 2-1 kazanırken, İstanbul'daki karşılaşma 1-1 sona erdi.

Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması Elazığ bölgesindeki deprem nedeniyle ertelenen Trabzonspor, Fenerbahçe'yi yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez 4 maçtan üst üste galibiyetle ayrılmış olacak. Ligin 16. haftasında deplasmanda İttifak Holding Kayserispor'u 1-0, ligin 17. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 6-2 yenen bordo-mavililer, ikinci yarının ilk haftasında evinde Kasımpaşa'yı 6-0 gibi farklı bir sonuçla geçmişti.Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'yi mağlup ederek hem bu sezon ilk kez üst üste 4 maç kazanmak hem de 1 maç eksiğine rağmen zirve yarışında rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor.Messias ve Da Costa Trabzon'daTrabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında cumartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.Ligde 41 puanla lider durumda bulunan Sivasspor'un 1 maç eksiğiyle 6 puan gerisinde yer alan Karadeniz ekibi, 37 puanla 2. sırada yer alan rakibini yenerek zirvede yarışında iddiasını daha da güçlendirmek istiyor.Kapalı gişeTrabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma kapalı gişe oynanacak. 33 bin kombine kartlı taraftarın olduğu bordo-mavililerde satışa sunulan 3 bin 200 bilet de 3,5 dakika içerisinde tükendi.EksiklerTrabzonspor'da zorlu maç öncesinde Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Yukatel Denizlispor ile oynanılan kupa maçında kırmızı kart gören Nwakaeme de mücadelede görev alamayacak.Trabzonspor'un Fenerbahçe karşılaşmasına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Ndiaye, Yusuf Sarı, Sturridge ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 20. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan takımımız akşam saatlerinde yemekte buluştuDetaylar👉https://t.co/uff0YnSlnI pic.twitter.com/2IsyAmCMfW— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) January 30, 2020

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da yapılan maçlarda ev sahibi bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Şimdiye kadar Trabzon'da yapılan resmi ve özel 51 maçta Trabzonspor 21, Fenerbahçe 17 galibiyet aldı, taraflar 13 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Trabzon'da Trabzonspor 58, Fenerbahçe 55 gol attı. Ligde Trabzon'daki 46 maçta taraflar 17'şer galibiyet elde etti. 12 karşılaşma eşitlikle sona erdi. Trabzon'daki maçlarda bordo-mavililer 50, sarı-lacivertliler 54 gol kaydetti.

Fenerbahçe, 6 maçtır kazanamıyor

Fenerbahçe, Trabzonspor'u uzun bir süredir mağlup edemiyor. Rakibi karşısında son galibiyetini 26 Aralık 2016'da deplasmanda 3-0'lık galibiyetle alan Fenerbahçe, daha sonraki 6 karşılaşmada galibiyet alamadı. Söz konusu 6 maçın 5'i berabere biterken, Trabzonspor 1 kez kazandı.

Fenerbahçe'den Sörloth'a özel önlem Fenerbahçe, Trabzonspor’un hücum silahlarına özel önlem alacak. Sarı-lacivertliler, bordo-mavili ekibin Norveçli golcüsü Sörtloth’u Serdar Aziz ile durduracak. Hava toplarında oldukça etkili olan 1.95’lik golcüye, Serdar Aziz yakın markaj uygulayacak. Defansın arkasına atılan toplarda da Jailson hızıyla geçit vermeyecek. Stoperde görev alacak Jailson ile Serdar Aziz, Sörloth ile bu maçta oynaması beklenen Ekuban’ın adeta gölgesi olacak. Sarı-lacivertliler yapacağı baskıyla Sörloth ve Ekuban’ı ceza sahasında topla buluşturmamayı amaçlıyor.Trabzon orta sahasına baskı yapılarak, topla minimum temasta bulunmalarını ve mümkün olduğunca az top kullandırtmak planlanıyor. Burada Gustavo-Ozan Tufan ikisine büyük görev düşecek. Trabzonspor’un içeri kat edebilen kanat oyuncularının önlemi de beklerle alınacak.Derbide gözler golcülerde olacakSağ bekte görev yapacak Isla ve sol bekte oynayacak Dirar ileride baskı kurarak orta saha çizgisine yakın rakibi karşılayacak. Orta alanın solunda görev yapacak Tolga Ciğerci de defansif özelliğiyle rakibin etkili kanat ataklarına izin vermeyecek. Kapılan toplarla hücuma hızlı çıkılmasında da bu oyuncular kilit önem taşıyor.Avrupa'nın gol kralları🔸#SüperLig - #Sörloth - #Trabzonspor🔸#PremierLeague - #Vardy - #Leicester🔸#Bundesliga- #Werner - #RBLeipzig🔸#Bundesliga - #Lewandowski - #Bayern 🔸#SerieA- #Immobile - #Lazio pic.twitter.com/JjMVz70Vyq— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 21, 2020

Trabzonspor, son 21 maçta bir kez kazanabildi

Trabzonspor, sarı-lacivertlilerle karşılaştı son 21 resmi maçtan sadece bir kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Rakibini bu süreçte 25 Kasım 2018'de yenebilen bordo-mavililer, 10'ar yenilgi ve beraberlik aldı.

En farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

En gollü maçlar

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu. Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de yine Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılırken, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.