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Spor Trabzonspor formalarıyla maça çıkıp kazandılar ancak kupayı alamadılar
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Trabzonspor formalarıyla maça çıkıp kazandılar ancak kupayı alamadılar

Afrika ülkesi olan Liberya'da mücadele eden Bea Mountain takımı normal sezonun son maçına Trabzonspor formalarıyla çıktı. Mountain son maçını 2-1 kazandı. Ancak liderlik yarışını kaybetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor formalarıyla maça çıkıp kazandılar ancak kupayı alamadılar
Bea Mountain takımı son maçlarına Trabzonspor formalarıyla çıkmışlardı.

Liberya 1. Ligi'nin son haftasında Bea Mountain takımı şampiyonluk maçına çıktı.

Son maçından 2-1 galip ayrılan Bea Mountain, liderlik yolundaki rakibi Watanga'ya şampiyonluğu kaptırdı.

Bea Mountain'in 2-1 kazandığı gün Watanga'da rakibini 3-0 yendi ve 1 puan farkıyla ligini lider tamamlayarak şampiyon oldu.
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