Trabzonspor formalarıyla maça çıkıp kazandılar ancak kupayı alamadılar

Liberya 1. Ligi'nin son haftasında Bea Mountain takımı şampiyonluk maçına çıktı.
Son maçından 2-1 galip ayrılan Bea Mountain, liderlik yolundaki rakibi Watanga'ya şampiyonluğu kaptırdı.
Bea Mountain'in 2-1 kazandığı gün Watanga'da rakibini 3-0 yendi ve 1 puan farkıyla ligini lider tamamlayarak şampiyon oldu.
Captain. Leader. Winner. CHAMPION 🏆🤲🏽 pic.twitter.com/n3kflZ8xj6
Captain. Leader. Winner. CHAMPION 🏆🤲🏽 pic.twitter.com/n3kflZ8xj6— Orange National League - 1st Division (@lfa1stdivision) April 18, 2022