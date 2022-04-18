Trabzonspor formalarıyla maça çıkıp kazandılar ancak kupayı alamadılar Afrika ülkesi olan Liberya'da mücadele eden Bea Mountain takımı normal sezonun son maçına Trabzonspor formalarıyla çıktı. Mountain son maçını 2-1 kazandı. Ancak liderlik yarışını kaybetti.

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