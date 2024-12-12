Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

15:4512/12/2024, Perşembe
AA
Sonraki haber
Trabzonspor'da gözler Galatasaray ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi
Trabzonspor'da gözler Galatasaray ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavili takım, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçı hazırlıklarına devam etti.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise iki grup halinde savunma ve hücum çalışması yapıldı.


Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.




#Trabzonspor
#Şenol Güneş
#Galatasaray

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elhamdülillah ne demek? Elhamdülillah duası nedir?