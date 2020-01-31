Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak

Geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması Elazığ bölgesindeki deprem nedeniyle ertelenen Trabzonspor, Fenerbahçe'yi yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez 4 maçtan üst üste galibiyetle ayrılmış olacak. Ligin 16. haftasında deplasmanda İttifak Holding Kayserispor'u 1-0, ligin 17. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 6-2 yenen bordo-mavililer, ikinci yarının ilk haftasında evinde Kasımpaşa'yı 6-0 gibi farklı bir sonuçla geçmişti.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'yi mağlup ederek hem bu sezon ilk kez üst üste 4 maç kazanmak hem de 1 maç eksiğine rağmen zirve yarışında rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Messias ve Da Costa Trabzon'da Bordo mavili kulüp, Cruzeiro'nun 29 yaşındaki stoperi Manoel Messias'ı Trabzon'a getirdi. Brezilyalı oyuncuyu havalimanında kulüp yetkilileri karşılarken, taraftarlar da oyuncu ile fotoğraf çektirdi. Sonrasında Messias, özel bir araca binerek havalimanından ayrıldı.29 yaşındaki oyuncu, Cruzeiro formasıyla 2019'da 39 maçta forma giyerken, takımına 1 gollük katkı sağladı. Bordo-mavililerin anlaşma sağladığı Portekiz asıllı Faslı stoper Manuel da Costa da Trabzon'a ulaştı. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da forma giyen ve şu an kulüpsüz olan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.Manuel da Costa'da geldiBordo mavili kulüp Faslı oyuncu Manuel da Costa'yı da imza için Trabzon'a getirdi. 33 yaşındaki oyuncu daha önce ülkemizde Başakşehir ve Sivasspor formaları giymişti.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında cumartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde 41 puanla lider durumda bulunan Sivasspor'un 1 maç eksiğiyle 6 puan gerisinde yer alan Karadeniz ekibi, 37 puanla 2. sırada yer alan rakibini yenerek zirvede yarışında iddiasını daha da güçlendirmek istiyor.

Kapalı gişe

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma kapalı gişe oynanacak. 33 bin kombine kartlı taraftarın olduğu bordo-mavililerde satışa sunulan 3 bin 200 bilet de 3,5 dakika içerisinde tükendi.

Eksikler

Trabzonspor'da zorlu maç öncesinde Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Yukatel Denizlispor ile oynanılan kupa maçında kırmızı kart gören Nwakaeme de mücadelede görev alamayacak.

Trabzonspor'un Fenerbahçe karşılaşmasına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Ndiaye, Yusuf Sarı, Sturridge ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.