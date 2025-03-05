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Trabzonspor U19 UEFA Gençlik Ligi çeyrek final maçı ne zaman, kimle oynayacak?

Trabzonspor U19 UEFA Gençlik Ligi çeyrek final maçı ne zaman, kimle oynayacak?

16:215/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Trabzonspor U19 takımı Atalanta’yı penaltı atışlarında mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Trabzonspor U19 takımı Atalanta’yı penaltı atışlarında mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Trabzonspor U19 takımı UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda evinde Atalanta’yı konuk etti. Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer penaltı atışlarında rakibini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Peki, Trabzonspor U19 UEFA Gençlik Ligi çeyrek final maçı ne zaman, kimle oynayacak? İşte detaylar.

UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Trabzonspor U19 takımı Atalanta’yı penaltı atışlarında mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Peki, Trabzonspor U19 UEFA Gençlik Ligi çeyrek final maçı ne zaman, kimle oynayacak? İşte detaylar.

TRABZONSPOR U19 UEFA GENÇLİK LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, KİMLE OYNAYACAK?

Trabzonspor U19 çeyrek final maçı 1-2 Nisan tarihlerinde oynanacak. Bayern Münih - Inter maçının galibi Trabzonspor U19’un rakibi olacak.

BİCAN TUBİKOĞLU'NDAN PANENKA





#Trabzonspor U19
#UEFA Gençlik Ligi
#Bayern Münih
#Inter

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