Fırtına'da tur heyecanı

Tarihinde UEFA Avrupa Ligi’nde 4. kez mücadele eden Trabzonspor, 3. kez gruplardan çıkmanın mücadelesini verecek.

Bordo-mavililer, gruptaki son maçında sahasında ağırlayacağı Ferencvaros’u yenip, 10 puanlı Macar rakibinin ardından puanını 9’a çıkarmayı hedeflerken, 6 puanla son sıradaki Kızılyıldız’ın da Monaco’yu deplasmanda yenmesini bekleyecek. Bu durumda Ferencvaros 10 puanda kalırken, Trabzonspor puanını 9’a yükselterek grubu 2. sırada tamamlayıp üst tura çıkmış olacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde 2013-2014 sezonunda gruptan 1. olarak, 2014-2015 sezonunda ise 2. olarak çıkmış, 2019-2020 sezonunda ise elenmişti. Trabzonspor, bu sezon grupta 2. sırayı alması halinde 8 sezon sonra Avrupa’daki başarısını tekrarlamış olacak.

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Konferans Ligi şansı yüksek

Tüm hedefini UEFA Avrupa Ligi’nde tur atlamak üzerine yapan Trabzonspor’un önünde UEFA Konferans Ligi seçeneği de bulunuyor. Bordo-mavili takım, evindeki Ferencvaros maçını kazanır ve 2. sıradaki Monaco da yenilmezse bu durumda grubu 3. sırada bitirmiş olacak. Bu da Trabzonspor’un Avrupa’daki yoluna Konferans Ligi’nden devam etmesini sağlayacak.