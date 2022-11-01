Spor Fırtınada tur heyecanı
FUTBOL FUTBOL

Fırtına'da tur heyecanı

UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Macaristan’ın Ferencvaros takımını konuk edecek Trabzonspor, tarihinde 3. kez gruplardan çıkma başarısını yakalamak istiyor. Bunun için bordo-mavililerini mutlak kazanması, Kızılyıldız’ın da Monaco’yu deplasmanda yenmesi gerekecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor UEFA Avrupa Liginde gruptan nasıl çıkar?
Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinci

Tarihinde UEFA Avrupa Ligi’nde 4. kez mücadele eden Trabzonspor, 3. kez gruplardan çıkmanın mücadelesini verecek.

Bordo-mavililer, gruptaki son maçında sahasında ağırlayacağı Ferencvaros’u yenip, 10 puanlı Macar rakibinin ardından puanını 9’a çıkarmayı hedeflerken, 6 puanla son sıradaki Kızılyıldız’ın da Monaco’yu deplasmanda yenmesini bekleyecek. Bu durumda Ferencvaros 10 puanda kalırken, Trabzonspor puanını 9’a yükselterek grubu 2. sırada tamamlayıp üst tura çıkmış olacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde 2013-2014 sezonunda gruptan 1. olarak, 2014-2015 sezonunda ise 2. olarak çıkmış, 2019-2020 sezonunda ise elenmişti. Trabzonspor, bu sezon grupta 2. sırayı alması halinde 8 sezon sonra Avrupa’daki başarısını tekrarlamış olacak.

Konferans Ligi şansı yüksek

Tüm hedefini UEFA Avrupa Ligi’nde tur atlamak üzerine yapan Trabzonspor’un önünde UEFA Konferans Ligi seçeneği de bulunuyor. Bordo-mavili takım, evindeki Ferencvaros maçını kazanır ve 2. sıradaki Monaco da yenilmezse bu durumda grubu 3. sırada bitirmiş olacak. Bu da Trabzonspor’un Avrupa’daki yoluna Konferans Ligi’nden devam etmesini sağlayacak.

UEFA'dan Maxi Gomez'e 3 maç ceza: İtiraz edildi
SPOR
UEFA'dan Maxi Gomez'e 3 maç ceza: İtiraz edildi
Atam esprisine cevap verdi

'Atam' esprisine
cevap verdi

​Juan Mata idman öncesi açıklamalarda bulundu.
Golcü stoper

Golcü stoper

Youssouf Ndayishimiye Başakşehir'i sırtlıyor.
Haftanın 11i

Haftanın 11'i

​Galatasaray üç futbolcuyla kadroya damga vurdu.
Tek rakibi Bayern

Tek rakibi Bayern

​Fenerbahçe Avrupa'nın devleriyle yarışıyor.
'Bence net favori'

'Bence net favori'

​Tolgay Arslan, Süper Lig'de şampiyonluk favorisini açıkladı.
Aslan'a <br>sürpriz isim

Aslan'a
sürpriz isim

Galatasaray transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Derbi terapisi

Derbi terapisi

​Şenol Güneş üç oyuncuyla özel görüştü.
Enes Ünal'dan <br>şık gol

Enes Ünal'dan
şık gol

Takımının galibiyet hasretine son verdi.
Başakşehir zirveye koşuyor

Başakşehir zirveye koşuyor

​İstanbul temsilcisi, Giresunspor'u 3-1 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü.
Sivas'ta Akdeniz rüzgarı

Sivas'ta Akdeniz rüzgarı

​Antalyaspor, Sivasspor'u deplasmanda mağlup etti.
İstifa etti

İstifa etti

Trabzonspor'da ayrılık.
'Ayağa kalk!'

'Ayağa kalk!'

Jorge Jesus'un İstanbulsporlu futbolcuya yaptığı hareket olay oldu.
'Böyle oynarsa <br>yedek kalır'

'Böyle oynarsa
yedek kalır'

Tümer Metin, Beşiktaşlı futbolcunun performansını eleştirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.