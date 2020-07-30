Kupa Trabzonspor’un: Bordo mavililer Türkiye Kupası'nı 9.kez müzesini götürdü

Ziraat Türkiye Kupasının 58. finalinde Alanyaspor’u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, bu kupayı 9. kez müzesine götürdü. Bordo-mavililere kupayı getiren golleri Abdülkadir Ömür ve Sörloth kaydetti. Tarihinde ilk kez finale kalan Alanyaspor ise kupa finalinden üzgün ayrıldı. İki takım da maça temkinli başlarken, 19. dakika içinde iki takım da gole çok yaklaştı. Önce ani gelişen Alanyaspor atağında Juanfran’ın kale alanı içine gönderdiği topta Bakasetas’ın vuruşunda Uğurcan gole izin vermedi. Pozisyonun ardından hızla gelişen Trabzonspor atağında Sörloth’un ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda kaleciden seken topa Abdülkadir Ömür vuruşu üstten auta gitti. 25. dakikada Sosa’nın savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Sörloth’un, ceza sahasına yaklaşırken yerden şık bir pasla kale alanına gönderdiği topu Abdülkadir Ömür filelere göndererek Trabzonspor’u 1-0 öne geçirdi. 34’de Novak’ın uzun taç atışında Sörloth’un kafa vuruşunda top kaleci Marafona’da kaldı.

İKİNCİ YARI ALANYA BASKILI OYNADI

İkinci yarıya atak başlayan Alanyaspor karşısında çabuk ataklarla gol arayan Trabzonspor, özellikle savunma güvenliğini ön planda tutup, ikinci bölgede topa hakim olmaya çalıştı. Buna karşın Alanyaspor ise tüm riskleri alıp sonuç üretmeye çalıştı. 62. dakikada ceza alanına giren Pereira’nın kaleye paralel gönderdiği topta Bilal’ın yakın mesafeden kafa vuruşunda top auta çıktı. Oyunun son çeyreğine girilirken savunma güvenliğini ön planda tutan Trabzonspor, tüm hatlarıyla gol arayan Alanyaspor karşısında çabuk ataklarla ikinci golü aradı. 88. dakikada Sörloth’un pasında Abdülkadir Ömür, kaleci Maraona’dan sıyrıldı ancak kaleye gönderdiği top yandan auta çıktı. 90+10’da ise Sosa’nın sağdan pasında savunmasının arkasına sarkan Sörloth skoru belirledi: 2-0. Bu sonucun ardından Türkiye Kupası’nı kazanan Trabzonspor, TFF Süper Kupa’da lig şampiyonu Başakşehir’in rakibi oldu. TFF Süper Kupa maçının Katar’da oynanabileceği öne sürülüyor.

Başkan Erdoğan’dan Trabzonspor’a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Alanyaspor’u 2-0 yenerek kupaya uzanan Trabzonspor’u tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2020 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Trabzonspor’u ve tüm Trabzonsporluları gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Eddie Newton’un kupa mutluluğu

Türkiye Kupası’nı kazanan Trabzonspor’da antrenör Eddie Newton, çok mutlu olduğunu söyledi. İngiliz çalıştırıcı, “Yardımcı hoca olarak kupalar ve başarılar kazanmıştım. Kupa kazanmak sizi her zaman iyi hissettirir. Bir takımın başında kazandığım ilk kupa” dedi. Newton, uzun yıllar oynadığı Chelsea’de 2011-12 sezonunda yardımcı antrenör olarak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Novak ve Ekuban sakatlanarak çıktı

Trabzonspor’un Çek futbolcusu Filip Novak, Alanyaspor maçında kafasına aldığı darbeden sonra ambulansla hastaneye götürüldü. 30 yaşındaki futbolcu, Caulker ile girdiği hava topu mücadelesi sonrasında başına aldığı darbeden sonra sahayı sedye ile terk ederken, ambulansla hastaneye götürüldü.Maça ilk 11’de başlayan Ekuban da 40. dakikada baldırında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıktı.

Gerginliği Kasapoğlu bitirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ziraat Türkiye Kupası’nda finalini tribünden izledi. Bakan Kasapoğlu, maç öncesinde TFF Başkanı Nihat Özdemir, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile birlikte fotoğraf verdi. İki kulübün başkanı Süper Lig’de oynanan maçın ardından gerginlik yaşamıştı. Bakan Kasapoğlu, iki başkan arasındaki buzları eritti.

Trabzon’da büyük coşku

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Alanyaspor’u 2-0 mağlup ederek kupayı 9. kez müzesine getiren Trabzonspor’da taraftarlar 10 yıl sonra gelen zaferi coşkulu bir şekilde kutladı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Atatürk alanında toplanan bordo-mavili taraftarlar meşaleler yakarak kupa sevinci yaşadı. Emniyet güçleri Atatürk alanını trafiğe kapatırken, sosyal mesafenin korunması için de sürekli ikazlarda bulunarak kalabalığı uyardı. Güvenlik güçleri kalabalığın oluşmasına engel olmaya çalışsa da bordo-mavili taraftarlar kutlamalara devam etti.

ÇİFTE GOL KRALI SÖRLOTH

Türkiye Kupası’na 9. kez müzesine götüren Trabzonspor’da Norveçli golcü Aleksander Sörloth, sezonu çifte gol kralı tamamladı. Süper Lig’de 24 golle sezonu zirvede bitiren Sörloth, Türkiye Kupası finalinin kapanış golünü atarak 7 golle kupanın da gol kralı oldu. Avrupa kupalarında da 2 gol atan Sörloth, sezonu 33 golle kapattı. Türkiye Kupası finalinin en değerli oyuncusu Abdülkadir Ömür seçildi. Bordo-mavili takımın ilk golünü atan genç futbolcuya ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.