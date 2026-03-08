Yeni Şafak
Trabzonspor'a Bouchouari'den kötü haber

Trabzonspor'a Bouchouari'den kötü haber

16:228/03/2026, Pazar
G: 8/03/2026, Pazar
Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda RAMS Başakşehir oyuncusu Oliver Michel Kemen (8) ile Trabzonspor oyuncusu Benjamin Bouchouari (solda) mücadele etti.
Trabzonsporlu futbolcu Benjamin Bouchouari'nin sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden Benjamin Bouchouari'nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığımız RAMS Başakşehir maçında sol ayak bileğinde burkulma meydana gelen oyuncumuz Benjamin Bouchouari'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.



