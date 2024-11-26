Trabzonspor'a iki futbolcudan güzel haber

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyunla devam eden antrenman, sprint ve dayanıklılık çalışması ile sona erdi.
Bordo-mavili takımın antrenmanına, tedavileri tamamlanan Anthony Nwakaeme ile Stefan Savic'in de katıldığı öğrenildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
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