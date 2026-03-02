Yeni Şafak
Trabzonspor'a Nwaiwu'dan kötü haber

Trabzonspor'a Nwaiwu'dan kötü haber

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Papara Park’ta karşılaştı. Bir pozisyonda, Trabzonsporlu futbolcu Chibuike Nwaiwu (sağda) rakibi ile mücadele etti.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Papara Park'ta karşılaştı. Bir pozisyonda, Trabzonsporlu futbolcu Chibuike Nwaiwu (sağda) rakibi ile mücadele etti.

Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu’nun sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem saptandığını duyurdu.

Trabzonspor'a Chibuike Nwaiwu'dan kötü haber geldi.

Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Prof.Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinde Chibuike Nwaiwu’nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu

Beşir, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 24. haftasında oynadığımız Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Chibuike Nwaiwu’nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.



