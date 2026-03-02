Trabzonspor'a Nwaiwu'dan kötü haber

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Papara Park’ta karşılaştı. Bir pozisyonda, Trabzonsporlu futbolcu Chibuike Nwaiwu (sağda) rakibi ile mücadele etti.