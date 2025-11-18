Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi sürüyor

Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi sürüyor

22:3418/11/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Süper Lig’in 13’üncü haftasında Trabzonspor deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig’in 13’üncü haftasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.


Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5’e 2 ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışması ve yarı sahada oyun ile sona erdi.


Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın saat 15.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.






#Trabzonspor
#Başakşehir
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TV8 canlı izle: İspanya Türkiye maçı Tv8 Exxen canlı yayını izle! Milli maç kaç kaç? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dev maç