Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi sürüyor

Süper Lig’in 13’üncü haftasında Trabzonspor deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Süper Lig’in 13’üncü haftasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5’e 2 ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışması ve yarı sahada oyun ile sona erdi.
Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın saat 15.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.