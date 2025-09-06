Trabzonspor'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla devam etti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi.
Bordo-mavililerin akşam idmanı ise 5'e 2 çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Yeni transfer Ernest Muçi de akşam antrenmanında yer aldı. Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın sürdürecek.