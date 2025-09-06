Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

21:266/09/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Antrenmanda Ernest Muçi'ye hoşgeldin karşılaması.
Antrenmanda Ernest Muçi'ye hoşgeldin karşılaması.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla devam etti.


Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi.


Bordo-mavililerin akşam idmanı ise 5'e 2 çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.


Yeni transfer Ernest Muçi de akşam antrenmanında yer aldı. Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın sürdürecek.






#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
#Fenerbahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KANLI AY TUTULMASI İÇİN GERİ SAYIM: Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? 82 dakikalık görsel şölen