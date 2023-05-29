Trabzonspor'da sisteme uygun oyuncu alınacak

Bordo-mavililer, Giresunspor ile ligde oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Gelecek sezonun yapılanmasını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, oyun formasyonuna uygun futbolcular almayı planlıyor.
Kiralık olarak başka takımlarda oynayan futbolcularını da maç görüntülerinden izleyen Hırvat teknik adamın bu oyuncular ile ilgili kararını da hazırlık kampından sonra vereceği öğrenildi. Bu konuda kararlılığını her fırsatta ortaya koyan Bjelica, takım için çalışmaya aç oyuncuları almaya çalışacaklarını belirterek, önceliklerinin eldeki mevcut futbolcuları değerlendirerek gelecek sezon tüm kupaları kazanmak için mücadele edecek bir takım oluşturmak olduğunu söyledi.
Teknik direktör Nenad Bjelica, 12 farklı takımda kiralık olarak forma giyen oyuncuları da yeni sezon hazırlık kampı döneminde değerlendirerek kamp sonunda kararını verecek.
Bordo-mavili kulüp Djaniny'i Sharjah FC, Flavio'yu AI-Taawon, Murat Cem Akpınar'ı Giresunspor, Fode Koita'yı Kasımpaşa, Enis Destan'ı Warta Poznan, Emrehan Gedikli'yi Lustenau, Hakan Yeşil'i Bodrumspor, Kerem Şen'i İstanbulspor, Safa Kınalı'yı Boluspor, Behlül Aydın'ı Şalıurfaspor, Butahan Kör ile Kerem Baykuş'u ise 1461 Trabzon'a kiralamıştı. Trabzonspor'un farklı takımlara kiraladığı ve geri dönecek 12 futbolcudan sözleşmesi bitecek herhangi bir futbolcu bulunuyor.
Yeni sezonun yapılanmasına erken başlayan Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica'nın Giresunspor karşısında da futbolcu ve oyun kurgusunda değişikliğe gitmesi bekleniyor. Antrenmanlarda özellikle hücum bölgesinde sürekli değişiklik yapan Hırvat hoca, Giresunspor karşısında da hücum oyuncularına ağırlık vererek kazanmaya çalışacak.