Trabzonspor'da sisteme uygun oyuncu alınacak

Kiralık olarak başka takımlarda oynayan futbolcularını da maç görüntülerinden izleyen Hırvat teknik adamın bu oyuncular ile ilgili kararını da hazırlık kampından sonra vereceği öğrenildi. Bu konuda kararlılığını her fırsatta ortaya koyan Bjelica, takım için çalışmaya aç oyuncuları almaya çalışacaklarını belirterek, önceliklerinin eldeki mevcut futbolcuları değerlendirerek gelecek sezon tüm kupaları kazanmak için mücadele edecek bir takım oluşturmak olduğunu söyledi.