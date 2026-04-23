Trabzonspor'dan 23 Nisan'da anlamlı hareket: Formadaki detay duygusal anlar yaşattı

Trabzonspor, 23 Nisan’a özel hazırladığı formalarla Samsunspor maçına anlam kattı. Çocukların çizimleri sahaya taşınırken, kaleci André Onana’nın formasındaki detay duygusal anlar yaşattı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor ile karşı karşıya gelirken, sahaya anlam yüklü bir mesajla çıktı.
23 Nisan’da oynanan mücadelede bordo-mavili ekip, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel hazırlanan formalarla dikkat çekti.
Kulüp, bu özel gün kapsamında hem çocukları hem de genç yaşta vefat eden isimleri andı.
Karşılaşmada kaleci André Onana’nın formasında, hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi ile Eren Bülbül’ün fotoğrafları yer aldı.
Sahadaki diğer futbolcuların formalarında ise çocuk taraftarların yaptığı çizimlere yer verildi.