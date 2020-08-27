Anthony Nwakaeme'den Fenerbahçe açıklaması: Ayrılmayı düşünmüyorum

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakame, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda hakkında çıkan 'Fenerbahçe'ye gideceği' yönündeki transfer haberlerine yanıt veren 31 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor ile sözleşmesinin devam ettiğini ifade etti.

Nijerya basınından Punch'a konuşan Nwakame "Fenerbahçe'den teklif var mı" sorusuna, "Medyada birçok şey yazılıp çiziliyor. Ancak, ben hala Trabzonspor'un futbolcusuyum. Ayrılmak gibi bir hedefim yok ve ayrılmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

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"Trabzonspor'u mutlu eden bir teklif olmalı"

Trabzonspor'dan ayrılmak istemediğini vurgulayan başarılı oyuncu, ayrılma ihtimali için sadece iyi bir bonservis ücreti ödenirse gerçekleşebileceğini belirtti. Nwakame, "Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşmem var. Eğer ayrılacaksam, Trabzonspor'u mutlu edecek bir teklif sunulmalı" dedi.

25 gole katkıda bulundu

Anthony Nwakame, bu sezon attığı ve attırdığı gollerle adından sıkça söz ettirdi. Neijeryalı oyuncu oynadığı 43 maçta, 14 gol ve 11 asistle takımına katkı sağladı.

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