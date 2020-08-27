Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme'den Fenerbahçe açıklaması: Ayrılmayı düşünmüyorum
Anthony Nwakaeme'den Fenerbahçe açıklaması: Ayrılmayı düşünmüyorum
Trabzonspor'un 31 yaşındaki başarılı oyuncusu Anthony Nwakame, hakkında çıkan Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi. Nwakame'nin açıklaması kısa süre içerisinde sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi oldu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakame, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda hakkında çıkan 'Fenerbahçe'ye gideceği' yönündeki transfer haberlerine yanıt veren 31 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor ile sözleşmesinin devam ettiğini ifade etti.
Nijerya basınından Punch'a konuşan Nwakame "Fenerbahçe'den teklif var mı" sorusuna, "Medyada birçok şey yazılıp çiziliyor. Ancak, ben hala Trabzonspor'un futbolcusuyum. Ayrılmak gibi bir hedefim yok ve ayrılmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
"Trabzonspor'u mutlu eden bir teklif olmalı"
Trabzonspor'dan ayrılmak istemediğini vurgulayan başarılı oyuncu, ayrılma ihtimali için sadece iyi bir bonservis ücreti ödenirse gerçekleşebileceğini belirtti. Nwakame, "Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşmem var. Eğer ayrılacaksam, Trabzonspor'u mutlu edecek bir teklif sunulmalı" dedi.
25 gole katkıda bulundu
Anthony Nwakame, bu sezon attığı ve attırdığı gollerle adından sıkça söz ettirdi. Neijeryalı oyuncu oynadığı 43 maçta, 14 gol ve 11 asistle takımına katkı sağladı.
Senden daha iyisi geldi mi Türkiye'ye❓
🗣Yattara: "Nwakame geldi, iyi tekniği var. Allah sakatlık vermezse daha çok şeyler görmek istiyoruz ondan. İnşallah bizi bırakmaz. Bana tarzı benziyor. Biraz benden ağır ama çok güçlü bir oyuncu. Top ayağına yakışıyor Nwakaeme’nin…" pic.twitter.com/wiSzul8aJe
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