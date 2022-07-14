Spor Trabzonsporlu futbolcu Hatayspor ile anlaştı
TRANSFER

Trabzonsporlu futbolcu Hatayspor ile anlaştı

Atakaş Hatayspor, Trabzonspor'da forma giyen Jean Evrard Kouassi ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

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Kerim Baştan Yeni Şafak
Trabzonsporlu futbolcu Hatayspor ile anlaştı
Jean Evrard Kouassi

Trabzonspor'da beklenilen performansı sergileyemeyen ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelecek sezonun kadro planlamasında düşünmediği 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi, Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

İki kulüp arasında yapılacak son görüşmelerin ardından transferin netlik kazanacağı ve resmi açıklamaların yapılacağı bildirildi.

Öte yandan ilk olarak kiralık anlaşmanın sağlandığı ancak yapılacak son görüşmelerin ardından bonservisiyle birlikte satışın gerçekleşebileceği kaydedildi.

Görüşmeler 10 gün önce başladı

Ayrıca Atakaş Hatayspor'un, Kouassi transferi için yaklaşık 10 gün önce Trabzonspor'un kapısını çaldığı ancak olumlu cevap alamadığı daha sonra ise Abdullah Avcı'nın 'Gönderebilirsiniz' talimatı verdikten sonra transferde son adıma gelindiği bilgisi paylaşıldı.

Kouassi, Ocak 2022'de Trabzonspor ile 2025 yılına kadar resmi sözleşme imzalamıştı. Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 14 maçta 1 asistlik performans sergiledi.

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