Trabzonspor'un Hatayspor karşısındaki muhtemel 11'i nasıl olacak?

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off ilk maçında Kopenhag'a 16 Ağustos Salı günü saat 22.00'de konuk olacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 24 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Trabzon'da olacak.

Süper Lig'de ilk haftayı 3 puanla geçen Trabzonspor, bu akşam saat 21.00'de Akyazı Şenol Güneş Kompleksi'nde Hatayspor'u konuk ediyor. Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği mücadelede, yardımcılıklarını SErkan ok ve Alpaslan Dedeş üstlencek.

Aynı kadro

Ligin ilk haftasında İstanbulspor deplasmanında, Süper Kupa finali kadrosunu sakatlanan Hamsik haricinde bozmayan Abdullah Avcı'nın, kritik Kopenhag maçı öncesinde de rotasyon yapması beklenmiyor.

İşte muhtemel 11

Uğurcan Çakır, Jens Larsen, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Edin Visca, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Mahmoud Trezeguet, Andreas Cornelius

Konuk ekip Hatayspor'un muhtemel 11'i ise şöyle;

Erce Kardeşler, Kamil Ahmet, Ognjen Vranjes, Simon Falette, Adekugbe, Onur, Saba Lobjanidze, Mehdi, Rayane Aabid, Saint-Louis, El Kaabi

Yeni transferler tribünde

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Transfer çalışmalarında artık son viraja gelen bordo-mavililerde, görüşmelerde ciddi bir mesafe kat edilen ve dün şehre getirilen Enis Bardhi ile bu akşam saatlerinde Trabzon'a getirilmesi beklenen Marc Bartra'nın tribünde maçı takip etmesi bekleniyor.