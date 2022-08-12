Trabzonspor'un Hatayspor karşısındaki muhtemel 11'i nasıl olacak?

Süper Lig'de ilk haftayı 3 puanla geçen Trabzonspor, bu akşam saat 21.00'de Akyazı Şenol Güneş Kompleksi'nde Hatayspor'u konuk ediyor. Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği mücadelede, yardımcılıklarını SErkan ok ve Alpaslan Dedeş üstlencek.
Aynı kadro
Ligin ilk haftasında İstanbulspor deplasmanında, Süper Kupa finali kadrosunu sakatlanan Hamsik haricinde bozmayan Abdullah Avcı'nın, kritik Kopenhag maçı öncesinde de rotasyon yapması beklenmiyor.
İşte muhtemel 11
Uğurcan Çakır, Jens Larsen, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Edin Visca, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Mahmoud Trezeguet, Andreas Cornelius
- Konuk ekip Hatayspor'un muhtemel 11'i ise şöyle;
- Erce Kardeşler, Kamil Ahmet, Ognjen Vranjes, Simon Falette, Adekugbe, Onur, Saba Lobjanidze, Mehdi, Rayane Aabid, Saint-Louis, El Kaabi
Yeni transferler tribünde
Transfer çalışmalarında artık son viraja gelen bordo-mavililerde, görüşmelerde ciddi bir mesafe kat edilen ve dün şehre getirilen Enis Bardhi ile bu akşam saatlerinde Trabzon'a getirilmesi beklenen Marc Bartra'nın tribünde maçı takip etmesi bekleniyor.
Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarımız tamamlandı 💪
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Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarımız tamamlandı 💪