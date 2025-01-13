Trabzonspor'un iç saha puan ortalaması belli oldu

Ligin 19. haftasında Onvo Antalyaspor'u sahasında 5-0 mağlup eden bordo-mavili ekip, iç sahada 5. galibiyetini elde etti. Trabzon'da 9 karşılaşmaya çıkan Karadeniz temsilcisi, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.





Ligde henüz deplasmanda maç kazanamayan Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 18 puan toplarken iç sahada "2" puan ortalamasını tutturdu. Ligde 22 puanı bulunan Trabzonspor, deplasmanda 4 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve hanesine ancak 4 puan yazdırabildi.





Sahasında daha golcü

Trabzonspor, bu sezon ligin 19. haftası sonunda 30 golün 22'sini iç sahada kaydetti. Karadeniz ekibi, iç sahada 9 maçta 2.44 gibi gol ortalaması ile maçlarını oynarken deplasmanda 9 maçta 8 gol atarak 0.88 gol ortalamasında kaldı.





Trabzonspor, bu sezon sahasında ligin 13. haftasında Adana Demirspor ve 19. haftasında Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek son 5 sezon içindeki en farklı galibiyetlerine imza attı. En son 2019-20 sezonunun 18. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 6-0 yenen Karadeniz ekibi, sonraki süreçte en farklı galibiyetlerini bu sezon elde etti.









Trabzon'daki 13 maçta 2 yenilgi

Karadeniz ekibi, bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 13 iç saha karşılaşmanın 2'sinde mağlup oldu. Trabzon'da 7 karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, 4 müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı.





Trabzonspor, ligde sahasında karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, RAMS Başakşehir ve Sipay Bodrum FK'yı 1-0, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup edip Beşiktaş ile 1-1, Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.





Karadeniz ekibi, ligde sahasındaki tek yenilgiyi 90 12. dakikada yediği golle Fenerbahçe'den 3-2'lik sonuçla aldı.





Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı tek karşılaşmayı sahasında Corendon Alanyaspor'a karşı oynayan Trabzonspor, bu maçı 3-0 kazandı.





Bordo-mavililer Avrupa'da ise UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını Trabzon'da 1-0 mağlup ederken 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien ekibine 1-0 yenildi, UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre'nin St. Gallen takımıyla 1-1 berabere kaldı.















