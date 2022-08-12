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Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi listesini belirledi

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off eşleşmesinde Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerin, bu maç için belirlediği 23 kişilik UEFA listesi belli oldu.

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Mehmet Onur Nizamoğlu Yeni Şafak
Trabzonsporun UEFA Şampiyonlar Ligi listesini belirledi
Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off ilk maçında Kopenhag'a 16 Ağustos Salı günü saat 22.00'de konuk olacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 24 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Trabzon'da olacak.

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında 16 Ağustos Salı günü saat 22.00'de Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacak. Bu maç öncesinde Süper Lig'de bu akşam 21.00'de evinde Hatayspor'u ağırlayacak bordo-mavilerin 23 kişilik kadro listesini UEFA'ya gönderdiği öğrenildi.

Hamsik ve Ahmetcan da kadroda

UEFA'ya bildirilen listede herhangi bir sürpriz yaşanmazken, Süper Kupa Finali'nde sakatlanan Hamsik ve Ajax'a transferinde sona gelinen Ahmetcan Kaplan da listeye dahil edildi.

  • Gönderilen 23 kişilik kadro ise şöyle;
  • Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Vitor Hugo, Ahmetcan Kaplan, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Taha Altıkardeş, Yusuf Erdoğan, Manolis Siopis, Doğucan Haspolat, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik, Tasos Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Kerem Şen, Edin Visca, Jean Kouassi, Mahmoud Trezeguet, Emrehan Gedikli, Djaniny Semedo, Andreas Cornelius

UEFA'ya 23 kişilik liste gönderen Trabzonspor, maça 24 saat kala bu listeyi 25'e tamamlayabilir. Bu iki ismin, transfer görüşmeleri devam eden Marc Bartra ve dün Trabzon'a getirilen Enis Bardhi olması bekleniyor.

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