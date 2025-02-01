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Trabzonspor'un yeni transferi Zubkov Trabzon'da

Trabzonspor'un yeni transferi Zubkov Trabzon'da

22:351/02/2025, Cumartesi
G: 1/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Oleksandr Zubkov
Oleksandr Zubkov

Trabzonspor, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından Oleksandr Zubkov'un transferini bitirmek için oyuncuyu Trabzon'a getirdi. Ukraynalı futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra bordo-mavililerin transferi resmi olarak duyurması bekleniyor.

Trabzonspor, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından transfer ettiği Danylo Sikan'ın ardından aynı takımda forma giyen 28 yaşındaki oyuncu Oleksandr Zubkov'un transferini de bitirmek için oyuncuyu Trabzon'a getirdi.


Kulüp yetkililerinin karşıladığı oyuncu saat 21.45 sıralarında Trabzon'a geldi. Dış hatlardan çıkması beklenen oyuncu iç hatlardan çıkış yaptı.

Zubkov'un sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından bordo-mavili kulüp oyuncunun transferini resmi olarak duyurması bekleniyor.




#Trabzonspor
#Oleksandr Zubkov
#Transfer

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