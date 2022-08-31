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Cornelius resmen Kopenhag'da

Trabzonspor, Danimarkalı forveti Andreas Cornelius'un Kopenhag'a transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TRANSFER: Trabzonspor Corneliusu Kopenhaga sattı, Cornelius kaç milyon Euroya transfer oldu?
Transfer Haberleri - Trabzonspor

Trabzonspor, Andreas Cornelius'un Danimarka ekibi Kopenhag'a transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

Bordo mavili kulüp Kamuoyu Aydınlatma Platformu(KAP)'na yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Andreas Evald Cornelius'in, FC Kobenhavn'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; FC Kobenhavn, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 6.000.000.-EUR ödeme yapacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.

  • Trabzonspor kariyerinde çıktığı 42 resmi maçta 17 gol atarken 5 de asist yapan Danimarkalı forvet, Trabzonspor'un şampiyonluğunda ciddi pay sahibi olmuştu.

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