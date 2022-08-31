Cornelius resmen Kopenhag'da

Trabzonspor, Andreas Cornelius'un Danimarka ekibi Kopenhag'a transfer olduğunu KAP'a bildirdi.
Bordo mavili kulüp Kamuoyu Aydınlatma Platformu(KAP)'na yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Andreas Evald Cornelius'in, FC Kobenhavn'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre; FC Kobenhavn, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 6.000.000.-EUR ödeme yapacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.
- Trabzonspor kariyerinde çıktığı 42 resmi maçta 17 gol atarken 5 de asist yapan Danimarkalı forvet, Trabzonspor'un şampiyonluğunda ciddi pay sahibi olmuştu.
Kopenhag, Trabzonspor'un Danimarkalı forveti Cornelius'u 6 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattı
(Farzam Abolhosseini) pic.twitter.com/1mor9D4DKl
Kopenhag, Trabzonspor'un Danimarkalı forveti Cornelius'u 6 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattı