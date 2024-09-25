Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında görev alan hakemler kim, hangi maçı hangi hakem yönetecek?

Süper Lig'de 6'ncı haftanın en iyi 11'i belli oldu. 6'ncı haftanın en iyi 11'inde bu hafta ezeli rakibi deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray'dan 2 oyuncu yer alırken, haftanın kapanış maçında evinde Kayserispor'u 3-0 yenen Göztepe'den ise 3 futbolcu listeye ismini yazdırdı. İşte Süper Lig'de 6'ncı haftanın en iyi 11'i…