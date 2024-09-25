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Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

19:5825/09/2024, среда
G: 25/09/2024, среда
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında görev alan hakemler kim, hangi maçı hangi hakem yönetecek?

Görev yapacak hakemler şu şekilde:
27 Eylül Cuma

20.00 Sivasspor - Başakşehir: Çağdaş Altay


28 Eylül Cumartesi

16.00 Samsunspor - Göztepe: Mehmet Türkmen

19.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

19.00 Alanyaspor - Rizespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy


29 Eylül Pazar

16.00 Trabzonspor - Konyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Eyüpspor - Gaziantep FK: Arda Kardeşler

19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Cihan Aydın

19.00 Bodrum FK - Adana Demirspor: Turgut Doman


30 Eylül Pazartesi

20.00 Kayserispor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan








#Trendyol Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Trabzonspor

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