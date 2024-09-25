Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında görev alan hakemler kim, hangi maçı hangi hakem yönetecek?
20.00 Sivasspor - Başakşehir: Çağdaş Altay
16.00 Samsunspor - Göztepe: Mehmet Türkmen
19.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır
19.00 Alanyaspor - Rizespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Trabzonspor - Konyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Eyüpspor - Gaziantep FK: Arda Kardeşler
19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Cihan Aydın
19.00 Bodrum FK - Adana Demirspor: Turgut Doman
20.00 Kayserispor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan