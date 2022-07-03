Trezeguet İstanbul'da

Önümüzdeki sezona üç kulvarda iddialı şekilde girmek isteyen bordo-mavililer, transfer çalışmalarına hız vermeden devam ediyor.

Son olarak olarak Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ı kadrosuna katan Trabzonspor'da bilindiği üzere başarılı kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme ile yollar ayrılmıştı. Bordo-mavililer, Nwakaeme'den oluşan boşluğu ise 27 yaşındaki Trezeguet ile doldurdu.

Trabzonspor ile sözleşme imzalayacak

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir’de kiralık olarak forma giyen Aston Villa’nın Mısırlı oyuncusu Trezeguet ile anlaşma sağladı. Gece saatlerinde İstanbul’a gelen 27 yaşındaki oyuncu ardından Trabzon’a gidecek. Trezeguet sağlık kontrolünden geçtikten sonra Trabzonspor ile sözleşme imzalayacak.

'"Gelmemde kulübün kalitesi etkili oldu"

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İstanbul'a indikten sonra açıklamalarda bulunan Mısırlı futbolcu, "Çok mutlu oldum. Tekrar şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Trabzonspor'un çok iyi futbolcuları ve çok iyi bir hocası var. Trabzonspor'a gelmemde kulübün kalitesi etkili oldu" ifadelerini kullandı.

Trezeguet, Süper Lig'de çıktığı 78 maçta 28 gol atarken 20 de asist yapma başarısı göstermişti.

Trabzonspor, Trezeguet'i kadrosuna kattı pic.twitter.com/bq9kLjCcWo — SPOR (@yenisafakspor) June 20, 2022