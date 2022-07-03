Spor Trezeguet İstanbulda
TRANSFER

Trezeguet İstanbul'da

Trabzonspor’un anlaşmaya vardığı Mısırlı oyuncu Trezeguet, İstanbul’a geldi. 27 yaşındaki başarılı oyuncu sağlık kontrollerinin ardından bordo-mavili ekip ile sözleşme imzalayacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Trezeguet İstanbulda
Mısırlı futbolcu, geçen sezon Başakşehir formasıyla 13 maçta 6 gol, 4 asist katkısı sağlamıştı.

Önümüzdeki sezona üç kulvarda iddialı şekilde girmek isteyen bordo-mavililer, transfer çalışmalarına hız vermeden devam ediyor.

Son olarak olarak Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ı kadrosuna katan Trabzonspor'da bilindiği üzere başarılı kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme ile yollar ayrılmıştı. Bordo-mavililer, Nwakaeme'den oluşan boşluğu ise 27 yaşındaki Trezeguet ile doldurdu.

Trabzonspor ile sözleşme imzalayacak

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir’de kiralık olarak forma giyen Aston Villa’nın Mısırlı oyuncusu Trezeguet ile anlaşma sağladı. Gece saatlerinde İstanbul’a gelen 27 yaşındaki oyuncu ardından Trabzon’a gidecek. Trezeguet sağlık kontrolünden geçtikten sonra Trabzonspor ile sözleşme imzalayacak.

'"Gelmemde kulübün kalitesi etkili oldu"

İstanbul'a indikten sonra açıklamalarda bulunan Mısırlı futbolcu, "Çok mutlu oldum. Tekrar şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Trabzonspor'un çok iyi futbolcuları ve çok iyi bir hocası var. Trabzonspor'a gelmemde kulübün kalitesi etkili oldu" ifadelerini kullandı.

  • Trezeguet, Süper Lig'de çıktığı 78 maçta 28 gol atarken 20 de asist yapma başarısı göstermişti.

Abdullah Avcı takım kurgusunu değiştiriyor
SPOR
Abdullah Avcı takım kurgusunu değiştiriyor
İzmirdeki kazılarda bulundu

İzmir'deki kazılarda bulundu

Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız.
Her yeri istila etti

Her yeri istila etti

Görüntüler drone ile kaydedildi.
Heyelan sahasındaki TIR kuyruğunda korkulu bekleyiş

Yedi kişi hafif şekilde yaralanmıştı...

Vatandaşlar 8 yıl sonra sandığa gidiyor.

Fatih'in kılıcının birebir aynısını yaptı.

​Geleceğin siber muhafızları burada.

​Dünyanın gözü onun üzerinde: Menzili 200 kilometre.

​Hem anlatıcı hem kahraman.

​Kurban gönül bağı kuracak.

​Hedefe erken ulaşacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.