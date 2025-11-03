Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Binicilik Kupası sona erdi. Organizasyonda "yeni biniciler" kategorisinde birinciliği Ali Yazıcı elde etti.
TSYD Ankara Şubesi ile Ahal Teke Atlı Spor Kulübünün düzenlediği organizasyon, iki kategorideki yarışmalarla bitti.
Ahal Teke Binicilik Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda "yeni biniciler" kategorisinde birinciliği Ali Yazıcı elde etti.
"Yıldız-genç, genç-yetişkin, yetişkin biniciler" kategorisinde ise Bedrettin Deniz Kırmızı birinci oldu.