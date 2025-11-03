Yeni Şafak
TSYD Ankara Binicilik Kupası sona erdi

15:303/11/2025, Pazartesi
AA
Ankara Binicilik Kupası
Ankara Binicilik Kupası

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Binicilik Kupası sona erdi. Organizasyonda "yeni biniciler" kategorisinde birinciliği Ali Yazıcı elde etti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Binicilik Kupası sona erdi.


TSYD Ankara Şubesi ile Ahal Teke Atlı Spor Kulübünün düzenlediği organizasyon, iki kategorideki yarışmalarla bitti.


Ahal Teke Binicilik Tesisleri’nde gerçekleştirilen organizasyonda "yeni biniciler" kategorisinde birinciliği Ali Yazıcı elde etti.


"Yıldız-genç, genç-yetişkin, yetişkin biniciler" kategorisinde ise Bedrettin Deniz Kırmızı birinci oldu.




