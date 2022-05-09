Tümer Metin'den Fenerbahçeli futbolcuya eleştiri: "Bu yaptığı kabul edilemez" Futbol yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş'ın saha içerisindeki hareketlerini eleştirdi. Metin, "Mert Hakan'ın saha içi ve dışı tüm faktörlere harcadığı mesaiyi ayağına harcadığını görmedik" dedi.

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