Spor Tümer Metinden Fenerbahçeli futbolcuya eleştiri "Bu yaptığı kabul edilemez"
FUTBOL FUTBOL

Tümer Metin'den Fenerbahçeli futbolcuya eleştiri: "Bu yaptığı kabul edilemez"

Futbol yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş'ın saha içerisindeki hareketlerini eleştirdi. Metin, "Mert Hakan'ın saha içi ve dışı tüm faktörlere harcadığı mesaiyi ayağına harcadığını görmedik" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Tümer Metinden Fenerbahçeli futbolcuya eleştiri: Bu yaptığı kabul edilemez
Tümer Metin futbolculuk kariyerinde hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe forması giydi.

Süper Lig'de sezonun son derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

Tivibu Spor'da mücadeleyi değerlendiren Tümer Metin, sarı-lacivertli oyuncu Mert Hakan Yandaş'ı eleştirdi.

Mert Hakan'ın saha içerisindeki tavırlarını doğru bulmadığını belirten Metin, şöyle konuştu:

  • "Mert Hakan'ın hakem veya saha içi dışı tüm faktörlere harcadığı mesaiyi ayağına harcadığını görmedik. Yorulmuyor da o mesaiyi sahadan başka yere harcamaktan. Bir de Mert Hakan'ın her rakibiyle olan pozisyondan sonra elini karşısındakinin ensesine götürmesi güzel bir hareket değil. Bir baba figürü, ağabey figürü gibi. O rahatsız edici bir hareket. Küçük bile olsa günün sonunda aynı sahadasın. Aynı seyircinin önündesin. Aynı görüntünün içerisindesin. Ekrana yansıyan görüntüde kabul edilebilir bir tarafı yok bana göre."

Rıdvan Dilmen'den İsmail Kartal ve Jorge Jesus itirafı
SPOR
Rıdvan Dilmen'den İsmail Kartal ve Jorge Jesus itirafı


3600 ek göstergede son viraj

3600 ek göstergede son viraj

​Milyonlarca çalışan gözünü yarınki toplantıya çevirdi.
Ava çıkanlar dikkat

Ava çıkanlar dikkat

​13 bin 500 lira cezası var.
Dünyanın gözü Putinin bugün yapacağı açıklamaya çevrildi

​MSB: Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 12 terörist etkisiz.

​Gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda.
Renk değiştiren Selfie canavarı

Renk değiştiren Selfie canavarı

​“İlk olan özellikleri ile V23 5G Türkiye'de!”

​Kiracılar ve ev sahipleri dikkat, çok kişinin başına geldi.

​15 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

​Ehliyetsiz ve alkollü sürücü motosiklete çarptı.

​Kızağını kapan kaymaya koştu.

​Fransa'dan Rafale alan Atina gerilimi tırmandırıyor.

​Birçok Suriyeli iş insanı yatırımlarını Suriye'ye taşıdı.

​Avrupalılar Uzakdoğu yerine Türkiye'ye tercih ediyor.

​TBMM Kütüphanesi binlerce belgeyi barındırıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.