Tümer Metin'den Fenerbahçeli futbolcuya eleştiri: "Bu yaptığı kabul edilemez"

Süper Lig'de sezonun son derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.
Tivibu Spor'da mücadeleyi değerlendiren Tümer Metin, sarı-lacivertli oyuncu Mert Hakan Yandaş'ı eleştirdi.
Mert Hakan'ın saha içerisindeki tavırlarını doğru bulmadığını belirten Metin, şöyle konuştu:
- "Mert Hakan'ın hakem veya saha içi dışı tüm faktörlere harcadığı mesaiyi ayağına harcadığını görmedik. Yorulmuyor da o mesaiyi sahadan başka yere harcamaktan. Bir de Mert Hakan'ın her rakibiyle olan pozisyondan sonra elini karşısındakinin ensesine götürmesi güzel bir hareket değil. Bir baba figürü, ağabey figürü gibi. O rahatsız edici bir hareket. Küçük bile olsa günün sonunda aynı sahadasın. Aynı seyircinin önündesin. Aynı görüntünün içerisindesin. Ekrana yansıyan görüntüde kabul edilebilir bir tarafı yok bana göre."