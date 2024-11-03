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TÜMOSAN Konyaspor-Başakşehir: 3-2

TÜMOSAN Konyaspor-Başakşehir: 3-2

15:313/11/2024, Pazar
G: 3/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Alassane Ndao maçta hat-trick yaptı.
Alassane Ndao maçta hat-trick yaptı.

Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ilk maçına çıkan TÜMOSAN Konyaspor, evinde ağırladığı Başakşehir'i mağlup etmeyi başardı. TÜMOSAN Konyaspor-Başakşehir maç özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 11. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.


Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 32, 50 ve 73. dakikalarda Alassane Ndao kaydetti.


Konuk takımın golleri, 45+2. dakikada Jerome Opoku ve 90+3. dakikada Krzysztof Piatek'ten geldi.


Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Başakşehir, bu mağlubiyetle 15 puanda kaldı. Recep Uçar yönetiminde ilk maçından galibiyetle ayrılan TÜMOSAN Konyaspor ise puanını 14'e yükseltti.


TÜMOSAN Konyaspor 3-2 Başakşehir maç özetini izlemek











#Süper Lig
#Konyaspor
#Başakşehir

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