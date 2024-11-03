Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ilk maçına çıkan TÜMOSAN Konyaspor, evinde ağırladığı Başakşehir'i mağlup etmeyi başardı. TÜMOSAN Konyaspor-Başakşehir maç özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 11. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 32, 50 ve 73. dakikalarda Alassane Ndao kaydetti.
Konuk takımın golleri, 45+2. dakikada Jerome Opoku ve 90+3. dakikada Krzysztof Piatek'ten geldi.
Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Başakşehir, bu mağlubiyetle 15 puanda kaldı. Recep Uçar yönetiminde ilk maçından galibiyetle ayrılan TÜMOSAN Konyaspor ise puanını 14'e yükseltti.