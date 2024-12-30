TÜMOSAN Konyaspor Alanyaspor'a hazırlanıyor

Adil Demirbağ da çalışmalarda yer aldı.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Alanyaspor oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-beyazlılarda Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor.
Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başladı. Daha sonra idman, sahada pas çalışması ve 5’e 2 ile devam etti. Futbolcular, pas oyunu ve çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.
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