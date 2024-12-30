TÜMOSAN Konyaspor Alanyaspor'a hazırlanıyor

Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başladı. Daha sonra idman, sahada pas çalışması ve 5’e 2 ile devam etti. Futbolcular, pas oyunu ve çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.