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TÜMOSAN Konyaspor Alanyaspor'a hazırlanıyor

TÜMOSAN Konyaspor Alanyaspor'a hazırlanıyor

15:1530/12/2024, Pazartesi
IHA
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Adil Demirbağ da çalışmalarda yer aldı.
Adil Demirbağ da çalışmalarda yer aldı.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Alanyaspor oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-beyazlılarda Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor.


Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başladı. Daha sonra idman, sahada pas çalışması ve 5’e 2 ile devam etti. Futbolcular, pas oyunu ve çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.


Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.






#Süper Lig
#Alanyaspor
#TÜMOSAN Konyaspor

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