TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme karşılaşmasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sport 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Ozan Ergün düdük çalacak.
Recep Uçar yönetiminde yeşil-beyazlılar, ligdeki 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 11 puan topladı ve 9. sırada konumlandı.
Beşiktaş ise ligdeki 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, 13 puan ve averajla 7. basamakta bulunuyor.
Siyah-beyazlılar hazır olmayan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva müsabakada forma giyemeyecek.