TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

22/10/2025, الأربعاء
TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş
TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme karşılaşmasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.


Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sport 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Ozan Ergün düdük çalacak.


Recep Uçar yönetiminde yeşil-beyazlılar, ligdeki 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 11 puan topladı ve 9. sırada konumlandı.


Beşiktaş ise ligdeki 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, 13 puan ve averajla 7. basamakta bulunuyor.


BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Siyah-beyazlılar hazır olmayan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva müsabakada forma giyemeyecek.


TÜMOSAN KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER
TÜMOSAN Konyaspor:
Deniz: Andzouana, Adil, Calusic, Guilherme, Bjorlo, Ndao, Pedrinho, Melih, Muleka, Umut.
Beşiktaş:
Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa, Devrim, Abraham.

TÜMOSAN KONYASPOR - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
