TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme karşılaşmasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sport 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Recep Uçar yönetiminde yeşil-beyazlılar, ligdeki 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 11 puan topladı ve 9. sırada konumlandı.

Beşiktaş ise ligdeki 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, 13 puan ve averajla 7. basamakta bulunuyor.