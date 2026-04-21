TÜMOSAN KONYASPOR - FENERBAHÇE CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede galibiyetle ayrılan taraf yarı finale yükselecek. Maçın canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Ozan Ergün düdük çalacak.
Eşleşmeden turlayan takım Beşiktaş-Alanyaspor maçının kazanıyla final mücadelesi verecek.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Marco Asensio, Edson Alvarez ve Dorgeles Nene bu akşam takımlarını yalnız bırakacak.