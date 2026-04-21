TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe | Canlı izle - Canlı sonuç

16:1521/04/2026, Salı
Lig maçında oynanan mücadeleden kare.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede galibiyetle ayrılan taraf yarı finale yükselecek. Maçın canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada galibiyetle ayrılan taraf yarı finale yükselecek. Eşleşmeden turlayan takım Beşiktaş-Alanyaspor maçının kazanıyla final mücadelesi verecek.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Marco Asensio, Edson Alvarez ve Dorgeles Nene bu akşam takımlarını yalnız bırakacak.


TÜMOSAN KONYASPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
TÜMOSAN Konyaspor:
Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Arif, Melih, Jevtovic, Deniz, Bjorlo, Olaigbe, Kramer.
Fenerbahçe:
Mert Günok, Mert Müldür, Çağlar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Musaba, Talisca, Kerem, Cherif.

TÜMOSAN KONYASPOR - FENERBAHÇE CANLI SKOR

TÜMOSAN KONYASPOR - FENERBAHÇE CANLI İZLE
