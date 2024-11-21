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TÜMOSAN Konyaspor Hatayspor'a hazırlanıyor

TÜMOSAN Konyaspor Hatayspor'a hazırlanıyor

16:4521/11/2024, Perşembe
IHA
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Futbolcuların idmandaki keyifli halleri dikkat çekti.
Futbolcuların idmandaki keyifli halleri dikkat çekti.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında evinde oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TÜMOSAN Konyaspor’da Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor.


Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, aktif ısınma ile başladı. 5’e 2 ve 8’e 8 oyun ile devam eden idman, çift kale maç ile tamamlandı.


Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile Hatayspor müsabakasının hazırlıklarını devam edecek.






#TÜMOSAN Konyaspor
#Süper Lig
#Hatayspor

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