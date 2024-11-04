TÜMOSAN Konyaspor'dan hakemlere tepki: "Evlere şenlik!"

Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un Başkanı Ömer Korkmaz, RAMS Başakşehir maçında hakemin verdiği kararlara sert tepki gösterdi.





Korkmaz, dün oynadıkları maçta da hakemin bazı kararlarının kendilerini üzdüğünü dile getirdi.





'Evlere şenlik'

"Devamında yüzde yüzlük gol pozisyonumuz kesiliyor. Oyuna bir şekilde motivasyon olarak düşük başlıyorsunuz. Bana göre çok büyük bir hata hakem adına. Oyun içinde etkileniyorsunuz 'hakem bize maçı kazandırmayacak' psikolojisi maalesef insanları tedirgin ediyor. Bir de penaltı pozisyonumuz var, evlere şenlik."

'Pozisyonu görme şansı yok'

"Belki lehimize verilecek bir faule, penaltı çalınıyor. Hakem performanslarının zaten kötü olduğunu hepimiz konuşuyoruz ve farkındayız. Hakemlerin yeterliliği konusunda endişelerimiz var. Hakem pozisyona uzak, zaten pozisyonu görme şansı yok. Doğrudan bir penaltıyla cezalandırdı."





'Hazır olmadıklarını düşünüyorum'

"Bugün TFF iyi işler yapıyor ama dönüp bakıyorsunuz, sadece hakemler üzerinden yıpranan federasyon haline geliyor. Hakemlerimizin psikolojik olarak maçlara hazır olmadıklarını düşünüyorum."



















