TÜMOSAN Konyaspor'da duygulandıran jest! Deniz Ertaş Recep Uçar'ın Öğretmenler Günü'nü kutladı

Takımın genç kalecisi Deniz Ertaş, İngilizce öğretmeni de olan hocası Recep Uçar'a çiçek takdim etti. Bu jest karşısında duygulanan Uçar, "İlk geldiğim günden beri sağ olsun oyuncular başta olmak üzere başkanımız, yöneticilerimiz, bütün kulüp personeli hatta bütün taraftarlarımız, Konyalı bütün insanlar beni evimde hissettirdiler. Hiç yabancılık çektiğimi düşünmüyorum. Bundan dolayı da onlara çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.