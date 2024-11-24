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TÜMOSAN Konyaspor'da duygulandıran jest! Deniz Ertaş Recep Uçar'ın Öğretmenler Günü'nü kutladı

TÜMOSAN Konyaspor'da duygulandıran jest! Deniz Ertaş Recep Uçar'ın Öğretmenler Günü'nü kutladı

16:2424/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar.
TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Hatayspor'u ağırlayan TÜMOSAN Konyaspor'da, maç öncesi takımın genç kalecisi Deniz Ertaş, aynı zamanda İngilizce öğretmeni de olan teknik direktör Recep Uçar'a çiçek vererek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Süper Lig'in 13. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Hatayspor'la karşılaştı. Mücadele öncesinde flaş röportaja gelen teknik direktör Recep Uçar, beklemediği bir sürprizle karşılaştı.


Takımın genç kalecisi Deniz Ertaş, İngilizce öğretmeni de olan hocası Recep Uçar'a çiçek takdim etti. Bu jest karşısında duygulanan Uçar, "İlk geldiğim günden beri sağ olsun oyuncular başta olmak üzere başkanımız, yöneticilerimiz, bütün kulüp personeli hatta bütün taraftarlarımız, Konyalı bütün insanlar beni evimde hissettirdiler. Hiç yabancılık çektiğimi düşünmüyorum. Bundan dolayı da onlara çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.


#Deniz Ertaş
#Recep Uçar
#TÜMOSAN Konyaspor

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