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TÜMOSAN Konyaspor'da Recep Uçar farkı

TÜMOSAN Konyaspor'da Recep Uçar farkı

14:5528/04/2025, Pazartesi
DHA
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Recep Uçar, TÜMOSAN Konyaspor'un başında toplamda çıktığı 29 maçta 1.66 puan ortalaması yakaladı.
Recep Uçar, TÜMOSAN Konyaspor'un başında toplamda çıktığı 29 maçta 1.66 puan ortalaması yakaladı.

Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Adana Demirspor’u 3-1 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor, 17 yıl sonra taraftarının önünde üst üste 5 maç kazanma başarısı gösterdi.

Süper Lig’de oynadığı son 6 maçta 15 puan toplayan Konyaspor, alt sıralarla arasındaki puan farkını açarken, orta sıralara doğru yükseldi. Ligde bir dönem düşme hattına yakın olan yeşil-beyazlılar, iç sahada oynadığı son 5 maçın tamamını kazanarak ligde kalma yolunda büyük bir adım attı.


Yeşil-beyazlı ekip son olarak böyle bir istatistiğe 2007-2008 sezonunda Ünal Karaman döneminde imza attı. 2007-2008 sezonunun 8’inci haftasında Başakşehir ile başlayan 6 maçlık galibiyet serisi; Sivasspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor ve Kasımpaşa maçlarıyla devam etmişti.




Recep Uçar etkisi

Süper Lig’in 11’inci haftasında Ali Çamdalı’nın yerine göreve gelen Recep Uçar, yeşil-beyazlı takımı tehlike bölgesinin dışına çıkartmayı başardı.


Sezonun ilk 11 haftalık kısmında sadece 3 galibiyet alabilen TÜMOSAN Konyaspor, son haftalara doğru gösterdiği performansla orta sıralara yükselmeyi başardı. Recep Uçar yönetiminde 22 maçta 9 galibiyet elde eden TÜMOSAN Konyaspor, 5 maçta ise sahadan 1 puanla ayrıldı. Yeşil-beyazlılar, 8 maçta ise rakiplerine mağlup oldu.


Öte yandan geçtiğimiz yıllarda daha yüksek bütçeli takımlar oluşturan yeşil-beyazlı yönetim, bu sezon daha düşük bütçeli bir takımla yarıştı. Ligin son haftalarına girilirken ligden düşme korkusunu üstünden atan TÜMOSAN Konyaspor yönetimi, gelecek yılın kadrosu için çalışmalara şimdiden başladı.





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