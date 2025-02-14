Tur kapısı açıldı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Belçika'nın Anderlecht takımını 3-0 yenen Fenerbahçe, rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı.Stoper eksikliğinden dolayı Jose Mourinho, üçlüyü de bozmamak adına Amrabat’ı stoperlerin merkezinde oynattı. Bu da temsilcimizin geriden topla çıkarken biraz daha rahatlamasını sağladı. Oyunu kanat beklerle genişleten Fenerbahçe, merkez oyuncularının koşuları ve özellikle Skriniar ile Yusuf’un sürpriz bindirmeleriyle, katı savunma yapan Anderlecht’e karşı boşluklar aradı. F.Bahçe zaman zaman önde basarak rakibi hataya zorlarken, Anderlecht ise bu anlarda uzun vurarak, indirdikleri toplarla savunma arkası koşuları denedi.

Özellikle duran top konusunda çalışmalar yaptığı belli olan Fenerbahçe 11. dakikada kornerden golü buldu. Yusuf'un vuruşunu kafayla tamamlayan Tadic skoru 1-0 yaptı. Gol sonrasında topun arkasına geçen temsilcimiz, geçiş oyunuyla topu üçüncü bölgeye taşımayı denedi. 42’de bu geçişlerin birinde Yusuf'un başlattığı atakta Dzeko ile farkı ikiye çıkardı: 2-0. İkinci yarıya da topu rakibine bırakarak başlayan Fenerbahçe, rakibinin geçiş oyunlarındaki zafiyetini kullanarak bir gol daha buldu. 57’de Szymanski’nin ortasında En-Nesyri harika bir kafa golüyle skoru 3-0 yaptı. Bu skorla birlikte Fenerbahçe, 20 Şubat Perşembe günü tur atlamak için avantajlı bir skorla Belçika’ya gidecek.