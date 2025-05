Türk başantrenör Bülent Karslıoğlu Endonezya'da şampiyon oldu

Bülent Karslıoğlu yaptığı açıklamada, "Bu sezon gerçekten hem benim adıma hem de takım adına çok güzel geçti. Başından sonuna kadar çok çalıştık, çok emek verdik. Zaman zaman zorlandığımız, mücadele ettiğimiz anlar oldu ama asla vazgeçmedik. Takım ruhunu sonuna kadar sahaya yansıttık ve sonunda şampiyonlukla taçlandırmak her şeye değdi." dedi.

"Sezon boyunca yaşadığımız her şey gözümün önünden geçiyor, bu başarıda herkesin emeği çok büyük. Böyle bir mutluluğu yaşamak, bu kupayı kaldırmak benim için büyük bir gurur ve onur. Hem kendimle hem de takımımla gurur duyuyorum."

Geleceğe dair planlarını aktaran Karslıoğlu, "Kariyerimde önüme çıkan her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Hedeflerim bitmedi, aksine her başarı beni daha da motive ediyor. Gelişmeye, öğrenmeye ve daha büyük başarılara imza atmaya devam etmek istiyorum. Şu an için yurt dışında kariyerime devam ediyorum. En büyük hayallerimden biri de milli takımlar düzeyinde de aynı başarıları yakalamak." diye konuştu.