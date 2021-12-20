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Türk futbol tarihine geçecek gol: Kaleden kaleye attı

Vanspor forması giyen Hamza Küçükköylü, İngegölspor ile oynanan maçta yeşil sahalarda ender görülen bir gole imza attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk futbol tarihine geçecek gol: Kaleden kaleye attı
Kendi ceza sahasından rakip kaleye gol attı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında Vanspor Futbol Kulübü, sahasında konuk ettiği İnegölspor’u 3-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin futbolcusu Hamza Küçükköylü'nün karşılaşmada attığı sıra dışı gol maça damga vurdu.

İnegölspor'un kullandığı kornerin ardından kendi ceza sahası içerisinde topla buluşan Vansporlu Hamza, rakip kaleye doğru yaptığı gelişigüzel vuruşla topu filelerle buluşturdu.

Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan 25 yaşındaki futbolcunun kaleden kaleye attığı gol sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İşte maça damga vuran o gol:
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