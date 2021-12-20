Türk futbol tarihine geçecek gol: Kaleden kaleye attı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında Vanspor Futbol Kulübü, sahasında konuk ettiği İnegölspor’u 3-1 mağlup etti.
Ev sahibi ekibin futbolcusu Hamza Küçükköylü'nün karşılaşmada attığı sıra dışı gol maça damga vurdu.
İnegölspor'un kullandığı kornerin ardından kendi ceza sahası içerisinde topla buluşan Vansporlu Hamza, rakip kaleye doğru yaptığı gelişigüzel vuruşla topu filelerle buluşturdu.
Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan 25 yaşındaki futbolcunun kaleden kaleye attığı gol sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İşte maça damga vuran o gol:
#futbolgecesi böyle bir gol izlediniz mi 🤔
Vanspor vs İnegöl pic.twitter.com/L69Dlp5B89
#futbolgecesi böyle bir gol izlediniz mi 🤔