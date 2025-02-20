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Turkcell 5G teknolojisi RAMS Park'ta: İlk kez deneyimlendi

Turkcell 5G teknolojisi RAMS Park'ta: İlk kez deneyimlendi

20:2320/02/2025, Perşembe
G: 20/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Turkcell 5G teknolojisi, RAMS Park'ta kullanıcılara sunuldu.
Turkcell 5G teknolojisi, RAMS Park'ta kullanıcılara sunuldu.

Turkcell, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynanan Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta kullanıcılarına ilk 5G sinyalini verdi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray sahasında AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.


Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta bir ilk yaşandı. Turkcell tarafından kurulan baz istasyonlarıyla bu akşam oynanan maçta ilk 5G sinyalini verdi.

Stadyumda telefonları 5G uyumlu olan taraftarlar, futbolun coşkusunu ve 5G bağlantı keyfini aynı anda yaşadı.



TURKCELL 5G NASIL AKTİF EDİLİR?

Turkcell'in 5G hizmetinden faydalanabilmek için 5G uyumlu cihaza ve 4.5G sim karta sahip olunması gerekirken, bu koşulları sağlayan Turkcell abonelerinin 5G yazıp 2200'a kısa mesaj göndererek 5G deneyimini aktive etmesi gerekiyor.






#Turkcell
#Galatasaray
#AZ Alkmaar
#UEFA Avrupa Ligi

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