Turkcell 5G teknolojisi RAMS Park'ta: İlk kez deneyimlendi

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta bir ilk yaşandı. Turkcell tarafından kurulan baz istasyonlarıyla bu akşam oynanan maçta ilk 5G sinyalini verdi.

Stadyumda telefonları 5G uyumlu olan taraftarlar, futbolun coşkusunu ve 5G bağlantı keyfini aynı anda yaşadı.

Turkcell'in 5G hizmetinden faydalanabilmek için 5G uyumlu cihaza ve 4.5G sim karta sahip olunması gerekirken, bu koşulları sağlayan Turkcell abonelerinin 5G yazıp 2200'a kısa mesaj göndererek 5G deneyimini aktive etmesi gerekiyor.