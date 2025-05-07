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Turkish Airlines Open 2025'te 7 Türk golfçü mücadele edecek

Turkish Airlines Open 2025'te 7 Türk golfçü mücadele edecek

16:457/05/2025, Çarşamba
DHA
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Turkish Airlines Open 2025'te 7 Türk golfçü mücadele edecek
Turkish Airlines Open 2025'te 7 Türk golfçü mücadele edecek

Antalya düzenlenecek Turkish Airlines Open 2025'te mücadele edecek Türk golfçüler basın toplantısında konuştu. Profesyonel kategoride sahaya çıkacak Mehmet Ceylan ve Taner Yamaç, ellerinden geleni yapacaklarını söylerken, amatör golfçüler Can Gürdenli ve İbrahim Tarık Aslan ise ilk defa profesyonel bir turnuvada mücadele etmenin heyecanını yaşadıklarını anlattı.

Antalya'da 6 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Turkish Airlines Open 2025'te mücadele edecek Türk golfçüler turnuva öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Belek Turizm Merkezi'ndeki Carya Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen toplantıya Turkish Airlines Open Organizatörü Kemal Taşkınlı, profesyonel sporcular Ediz Kemaloğlu, Taner Yamaç, Ulaş Karataş, Mehmet Ceylan ile amatör golfçüler İbrahim Tarık Aslan ve Can Gürdenli katıldı. Turnuvada mücadele edecek Türk sporcu Leon Açıkalın ise toplantıda yer alamadı.


Profesyonel golfçü Mehmet Ceylan, "Burada mücadele edecek olmak büyük şans. Kendi sahamda oynayacağım için bu turnuvada yarışmayı kabul ettim. Hayalimdi. Şans verilince oynamak beni çok mutlu etti. Elimden geleni yapacağım ama gerçekçi olmak lazım. İnşallah ikinci aşamaya kalmak büyük bir hedef olur benim için. Gençlerden birinin finale kalmasını isterim çünkü bu onların işi. 3 gencimizin bunu başarmasını çok isterim" dedi.


Profesyonel golfçü Taner Yamaç, "Bu turnuvada daha önce 3 defa amatör olarak oynadım. İlk defa profesyonel olarak oynayacağım. Heyecanlıyım. Hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Sahayı çok iyi biliyorum. Üzerimde bir baskı yok. Çok rahatım. Yarın ilk çukurda ister istemez heyecan olacak. Şu an için psikolojik olarak hazırım" diye konuştu.


Amatör golfçü Can Gürdenli, "Turnuvada yarışacağımı öğrenince çok heyecanlandım. Hala heyecanlıyım. Hayatımda ilk defa profesyonel bir turnuvaya katılıyorum. Şansıma ilk defa böyle bir turda başlamak çok iyi. Böylesine büyük bir turnuvada profesyonel ünlü golfçülerle oynayacağım için heyecanlıyım. Elimden elen her şeyi yapacağım" dedi.


Amatör golfçü İbrahim Tarık Aslan da "Uzun zamandır golf oynuyorum ama ilk defa böyle bir turnuvada oynayacağım. Heyecan da var mutluluk da. Sahaya çıktığımda kapalı olmayacağım. Elimden elenin fazlasını yapacağım. Mutlu olmaya çalışacağım" diye konuştu.


Turkish Airlines Open 2025 yarın sabah start alacak ve 11 Mayıs Pazar günü sona erecek.

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