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Türkiye bir stadına daha kavuşuyor: Çimler serildi

İzmir'de futbol kamuoyunun yeniden inşaatının bitmesini dört gözle beklediği Alsancak Stadı'nda çim serim işlemleri tamamlandı.

Haber Merkezi DHA
Türkiye bir stadına daha kavuşuyor: Çimler serildi
Stadyumda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

2014 yılında depreme dayanıksız raporu almasının ardından 2015'te yıkılan ve aynı yerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeniden inşa edilen UEFA standartlarındaki stadyumda altyapı ve çevre düzenlemesi işlemleri biterken, önümüzdeki süreçte aydınlatma ve ses sistemi ile koltuk montajlarına başlanması planlanıyor.

Yetkili firmanın teslim tarihi 11 Kasım olmasına rağmen bu tarihten önce Alsancak Stadı'nı tamamlamak için yoğun mesai harcadığı ifade edildi.

14 bin kişi kapasiteli

Alsancak Stadı'nın 14 bin kişi kapasiteli olacağı öğrenilirken, misafir seyirci tribünü yüzde 5 oranında 700 kişilik yapılacak. Hibrit çimler için ultraviyole güneş ışığı panelleri de önümüzdeki günlerde temin edilecek. Yapılan iki ihale sonrası yaklaşık 130 milyon TL maliyetle yeniden inşa edilen Alsancak Stadı'nda son olarak ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından elektronik bilet sistemi kurulacak. Stadyumun 10 locası, 4 soyunma odası, 2 hakem ve 4 antrenör odasının yanı sıra UEFA ofisleri, 100 kişilik çok amaçlı salonu ve yeme-içme alanları bulunuyor.

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