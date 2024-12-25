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Türkiye Boks Federasyonu'nun yeni başkanı Suat Hekimoğlu

Türkiye Boks Federasyonu'nun yeni başkanı Suat Hekimoğlu

16:2525/12/2024, Çarşamba
AA
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Türkiye Boks Federasyonunun yeni başkanı Suat Hekimoğlu
Türkiye Boks Federasyonunun yeni başkanı Suat Hekimoğlu

Türkiye Boks Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kuruluna 298 delegeden 294'ü katıldı. Yapılan oylama sonucunda Suat Hekimoğlu, 119 oy alarak federasyonun yeni başkanı seçildi.

Türkiye Boks Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulunda başkanlığa Suat Hekimoğlu seçildi. Ankara'da yapılan genel kurulda başkan adayları Eyüp Gözgeç, Suat Hekimoğlu, Selçuk Aydın, Hasan Kartal hazır bulundu.


Hasan Kartal adaylıktan çekildi

Başkan adaylarından Hasan Kartal yaptığı konuşmada, adaylıktan Eyüp Gözgeç'i desteklemek için çekildiğini duyurarak, "Bazı entrikalar dönmesi sebebiyle aday oldum. Sayın Gözgeç'e ceza verilecek endişesiyle aday oldum. Bu adaylığı devam ettirmiyorum. Bu işi en iyi Eyüp Gözgeç yapar. Adaylıktan çekiliyorum." dedi.


Yeni başkan Suat Hekimoğlu

Yönetim kurulu faaliyet ve denetim açısından ibra edildi. Seçime 298 delegeden 294'ü katıldı. Seçimde 7 oy geçersiz sayıldı. Yapılan oylama sonucunda Suat Hekimoğlu 119 oy alarak federasyonun yeni başkanı seçildi. 2011 yılından bu yana görevde olan Eyüp Gözgeç 92 oy aldı ve 13 yıllık başkanlık dönemi sona erdi. Diğer aday Selçuk Aydın ise 76 oy aldı.


Teşekkür konuşması yapan Hekimoğlu, zor bir seçim kazandıklarını ve Türk boksu için kimseye kin duymadan birlikte çalışacaklarını dile getirdi.


Türkiye Boks Federasyonun yeni yönetiminde şu asil üyeler yer aldı:

Suat Hekimoğlu (Başkan), Talat Mehmet Tanfer, Özgür Güzey, Mehmet Turhal, Yiğit Göğüş, Abdulvahap Aslan Küçükemre, Muharrem Lazoğlu, Mert Yiğit, İbrahim Anlı, Ercüment Arslan, Gökhan Kazaz




#Türkiye Boks Federasyonu
#Suat Hekimoğlu
#Türkiye Boks Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu

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