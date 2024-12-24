Selçuk Aydın: Türk boksunun geleceğini kurtarmaya talibiz

Avrupa ve Dünya şampiyonlukları kazanan, olimpiyatlarda mücadele eden ve profesyonel boks dünyasında büyük başarılara imza atan Selçuk Aydın, Türk boksunun geleceği için kolları sıvadı.





Türkiye Boks Federasyonu’nda 25 Aralık’ta Ankara’da gerçekleştirilecek olan kongresi için geri sayıma geçildi. Türkiye Boks Federasyonu Başkan Adayı eski milli boksör Selçuk Aydın, Türk boks camiasının geleceğini daha adil, şeffaf ve liyakatli bir yönetim anlayışıyla zirveye taşımak için 5 yıldır azim ve kararlılıkla mücadele ettiğini belirterek, “Bu süreçte, yalnızca boks dünyasında değil, spor camiasının genelinde büyük bir destek ve takdir gördüğümün farkındayım. Bu destek, bana güç ve motivasyon kaynağı olurken, aynı zamanda Türk boksunun hak ettiği yere gelmesi için daha büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Türk boksunun, mücadele ruhu ve birlik içinde hak ettiği zirveye ulaşacağına olan inancım tam. Bu doğrultuda çalışmaya kararlılıkla devam edeceğim. Camianın tüm fertlerini bu kritik dönemde sorumluluk almaya ve Türk boksunun geleceği için doğru adımları atmaya davet ediyorum” diye konuştu.













Adalet, liyakat, vefa





Türk boksunda uzun zamandır yaşanan yönetimsel eksiklikler nedeniyle camianın heyecanını kaybettiğini belirten Aydın, “Ancak bu süreç, yalnızca samimi bir mücadele değil, aynı zamanda kişisel çıkarlarını ön planda tutan bazı odakların çeşitli girişimlerine de sahne oldu. Türk boksunun geleceğini kurtarmak ve camiamızı hak ettiği zirveye taşımak adına onurlu mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız. Çıkar ilişkilerinin değil, samimiyetin ve dürüstlüğün kazandığı bir gelecek için çalışıyoruz. Bu mücadele yalnızca benim değil, Türk boksunun ve onu seven herkesin mücadelesidir. Genel kurulda, yönetim sorumluluğun bize verilmesi halinde, Türk boksunu adalet, liyakat ve vefa ilkeleriyle yeniden inşa edeceğiz. Unutturulmaya yüz tutmuş manevi değerlerimizi yeniden canlandırarak başarılarıyla ulusal ve uluslararası zirveye tırmanmanın yanında sevgi ve saygının birleştirici gücüyle tek yumruk olan bir boks ailesi oluşturmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.













Başarı ödüllendirilecek





Sporculuktan gelen disiplin ve liderlik anlayışını, şimdi de Türk boksunun yeniden yapılandırılması için kullanmaya kararlı olan Selçuk Aydın, amatör boks altyapısına büyük destek sağlamayı ve milli takıma uluslararası standartlar kazandırmayı hedeflediğini belirterek, “10 yaşından beri bu sporun içinde olduğum için sorunları da iyi bilmekteyim. Sporcu, antrenör ve hakemlerin en üst düzeyde yetiştirilmesini sağlayacak projelerle her başarıyı ödüllendirmeyi planlıyoruz. Sporcularımız en iyi ortamlarda hazırlanıp, en iyi malzemeleri kullanacaklar. Sporcuların sağlık ve beslenmesinden sorumlu bir yönetici ve ona bağlı bir kurul oluşturulacak. 7 bölge başkanı belirleyerek grup şampiyonlarını düzenleyeceğiz ve altyapıya desteği artırmak adına minikler kategorisinde daha fazla sporcuyu milli takımlara davet edeceğiz. Ayrıca, milli takım sporcularına ve antrenörlerine periyodik ekonomik destek sağlayacağız ve amatör boks kulüplerimize düzenli malzeme desteği sunacağız. Türk boksunun geleceği gençlerimizde. Onların en iyi şekilde yetişmeleri, dünya çapında başarı elde etmeleri için elimden geleni yapacağım" dedi.





Şahlanma vakti





Türkiye’de profesyonel boksun önünü açmayı, büyük organizasyonları düzenlemeyi ve Türk sporcularına ekonomik anlamda yeni fırsatlar sunmayı amaçladıklarını belirten Selçuk Aydın, "Kulüplerimize ayni ve nakdi yardım yapacağız. Bu bizim olmazsa olmazımız. Bizim anlayışımıza göre başarı ödüllendirilmeli. Başkan olmam halinde, Sinan Şamil Sam'ın adına sürekli bir uluslararası boks turnuvası düzenlemeyi planlıyoruz. Bu turnuvayla hem Türk boksuna hem de Sinan Şamil Sam’ın hatırasına kalıcı bir değer kazandırmayı hedefliyoruz. Biz inancımız ve karakterimiz gereği vefalı olacağız. Camiamıza emek veren, milli formayı giyip ay-yıldızlı bayrağımızı temsil eden hiç kimse unutulmayacak. Yeni bir şahlanma, daha güçlü federasyon için birlik vakti diyorum. Türk boksunun yeni bir enerjiye, yeni bir yaklaşıma ihtiyacı var. Allah'ın izniyle boksun tüm paydaşlarıyla birlikte bu değişimi gerçekleştireceğiz. Bizim amacımız belli bir düzeni yıkmak değil, geliştirmek. Haksızlığı bitirdiğimiz zaman zaten camia birbirini kucaklayacak sevgi ve saygıyı arttıracağız. İşte o zaman Türk boksu kazanacak" şeklinde sözlerini tamamladı.























